В Самарской области одобрили поправки в Конституцию РФ

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«Важно, что депутаты практически единогласно поддержали предлагаемые поправки в Конституцию РФ. И конечно, такая позиция соответствует настрою абсолютного большинства граждан, жителей Самарской области», — отметил губернатор Дмитрий Азаров.Напомним, 11 марта Государственная дума РФ приняла законопроект в третьем чтении. Теперь его должны одобрить не менее 2/3 региональных законодательных собраний, после чего документ поступит на подпись к Президенту РФ Владимиру Путину. После этого свое заключение должен дать Конституционный суд. В случае одобрения поправки будут вынесены на всеобщее голосование.Глава региона подчеркнул, что предлагаемые поправки защищают каждого гражданина, его права и социальные гарантии, в том числе, в период, когда мировая и российская экономика сталкивается с новыми вызовами.«В последние недели мировая экономика переживает очередной этап нестабильности, что, конечно, вызывает беспокойство и наших граждан. В этой ситуации актуальность предлагаемых решений не вызывает сомнений. Люди задаются вопросом — что может гарантировать сохранение и индексацию мер государственной поддержки и пенсий? Предлагаемые поправки в Конституцию гарантируют неукоснительное исполнение всех социальных обязательств – сейчас и навсегда», — отметил глава региона, передает пресс-служба облправительства.