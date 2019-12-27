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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

27 декабря 2019 15:07
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Обсудили вопросы организации взаимодействия психиатрической службы с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В пятницу, 27 декабря 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.

Члены комиссии и приглашенные обсудили вопросы организации взаимодействия психиатрической службы с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Такое сотрудничество необходимо, чтобы помочь ребёнку адаптироваться в учебном заведении, интегрироваться в детское общество.

В 2018 году в Самарской области впервые на диспансерное наблюдение было поставлено 293 ребёнка от 2 до 14 лет и 19 подростков в возрасте 15-17 лет, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения. В 2017 году всего было взято на учет 314 несовершеннолетних. Под диспансерным наблюдением в 2018 году находилось 3545 человек (от 2 до 17 лет), в 2017 году – 3407 человек.

Дети могут заболевать практически всеми психическими недугами, которым подвержены и взрослые. Чаще всего у несовершеннолетних наблюдается расстройство поведения, повышенная агрессия, игровая зависимость, деструктивное поведение, зависимость от психоактивных веществ и др.

В соответствии с действующим законодательством психиатрическая помощь подросткам оказывается медицинскими учреждениями региона амбулаторно и стационарно. Профессиональную амбулаторную психиатрическую помощь детям от 2-х лет оказывают психоневрологические диспансеры в Самаре, Тольятти, Сызрани и в районных поликлиниках. В ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» работают 13 детских психологов и 4 подростковых. В 2019 году отделение детской психиатрии открыто на базе Самарского психоневрологического диспансера. С 1 января 2020 года планируется открытие детского дневного стационара в Самарском психоневрологическом диспансере, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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27 декабря 2019  15:07
Обсудили вопросы организации взаимодействия психиатрической службы с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
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