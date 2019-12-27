В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
27 декабря 2019 15:07
87
Члены комиссии и приглашенные обсудили вопросы организации взаимодействия психиатрической службы с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Такое сотрудничество необходимо, чтобы помочь ребёнку адаптироваться в учебном заведении, интегрироваться в детское общество.
В 2018 году в Самарской области впервые на диспансерное наблюдение было поставлено 293 ребёнка от 2 до 14 лет и 19 подростков в возрасте 15-17 лет, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения. В 2017 году всего было взято на учет 314 несовершеннолетних. Под диспансерным наблюдением в 2018 году находилось 3545 человек (от 2 до 17 лет), в 2017 году – 3407 человек.
Дети могут заболевать практически всеми психическими недугами, которым подвержены и взрослые. Чаще всего у несовершеннолетних наблюдается расстройство поведения, повышенная агрессия, игровая зависимость, деструктивное поведение, зависимость от психоактивных веществ и др.
В соответствии с действующим законодательством психиатрическая помощь подросткам оказывается медицинскими учреждениями региона амбулаторно и стационарно. Профессиональную амбулаторную психиатрическую помощь детям от 2-х лет оказывают психоневрологические диспансеры в Самаре, Тольятти, Сызрани и в районных поликлиниках. В ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» работают 13 детских психологов и 4 подростковых. В 2019 году отделение детской психиатрии открыто на базе Самарского психоневрологического диспансера. С 1 января 2020 года планируется открытие детского дневного стационара в Самарском психоневрологическом диспансере, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
27 декабря 2019 16:01
Происходящее он назвал примером "недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы". Политика региона
72
27 декабря 2019 15:07
Обсудили вопросы организации взаимодействия психиатрической службы с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди... Политика региона
85
27 декабря 2019 11:50
Он ссылается на обращение председателя совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Политика региона
194
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
691
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
684
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1055
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
566
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
686
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
403
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1209
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
865
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
800
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
480
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
825
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
867
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1119
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2242
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2756
Мероприятия