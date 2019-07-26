Состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области

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В пятницу,я , и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, в котором приняли участие члены инвестиционного совета, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, эксперты и представители малого, среднего и крупного бизнеса региона.Участники заседания обсудили работу Совета. Напомним, что весной этого года по поручению губернатораполномочия и круг задач Совета были расширены. Теперь его члены участвуют в выработке и реализации государственной политики в области развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. А также оказывают содействие совершенствованию правовой базы по вопросам малого и среднего предпринимательства (в том числе в сфере финансово-кредитной, налоговой и имущественной политики, контрольной и разрешительной практики) и устранению барьеров входа на рынок новых и развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. «Теперь работа совета будет касаться не только инвестиционного, но и предпринимательского климата в целом. Будем обсуждать вопросы защиты прав предпринимателей, оказания господдержки предпринимателям по продвижению их деятельности, взаимоотношениям с налоговыми и контрольно-надзорными органами», — рассказал Виктор КудряшовПравительством Самарской области проводится работа по привлечению инвестиций, созданию благоприятной среды для инвесторов, обеспечению развития необходимой инфраструктуры на территории региона. Благодаря чему в 2019 году Самарская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялась на 24 позиции и вошла в тройку регионов-лидеров с лучшей динамикой роста. «Безусловно, это только начало. Перед нами стоит задача – войти в первую десятку Национального рейтинга. Это будет непросто, ведь мы конкурируем с другими субъектами Российской Федерации, которые так же, как и мы, стараются работать в этом направлении очень активно. Мы должны ещё больше работать над улучшением предпринимательского климата в регионе, создавать дополнительные условия для предпринимателей, чтобы в результате выбиться в лидеры по данному направлению в стране» — подчеркнул Виктор Кудряшов.Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской областирассказал о статусе реализации инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении АПИ. «В настоящее время в разработке агентства находятся 29 проектов на общую сумму инвестиций – более 130 миллиардов рублей», — пояснил он.На заседании был представлен инвестиционный проект по строительству в Сызрани завода по добыче и разливу пресной экологически чистой воды. Это современное производство бутилированной воды, которая будет реализовываться не только на территории Самарской области, но и в целом по стране. Проект, инвестиции в который превысят 1 млрд. рублей, получил поддержку Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, передает пресс-служба облправительства.