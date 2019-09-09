Сергей Филиппов переходит на должность директора Самарского академического театра оперы и балета

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В понедельник, 9 сентября, губернатор Самарской областипровел оперативное совещание с членами кабмина, главами муниципальных образований и ведомств, на котором был поднят ряд вопросов сферы ЖКХ, сельского хозяйства и здравоохранения.Перед тем, как приступить к рассмотрению вопросов повестки, глава региона объявил о кадровых изменениях в областном Правительстве: врио министра культурыпереходит на должность директора Самарского академического театра оперы и балета.«Сергей Васильевич в непростой период для Самарского областного театра оперы и балета берет его под личное руководство, – отметил Дмитрий Азаров. – Последние годы мы наблюдаем за возрождением нашего театра оперы и балета: после долгих лет реконструкции здания театра труппа была на грани развала, но в последнее время мы видим значительный прогресс. На сегодня это крупнейший творческий коллектив Самарской области. Но целый ряд изменений, которые произошли в коллективе, к сожалению, сегодня создают негативные предпосылки для того, чтобы театр остановились в развитии. Уверен, что опыт Сергея Васильевича в этот непростой для театра период будет крайне полезен для развития творческой составляющей и административно-хозяйственной, что также требует постоянного внимания».Глава региона также отметил, что Сергей Филиппов продолжит работать в структуре Правительства: он станет советником Губернатора по культуре на общественных началах, передает пресс-служба облправительства.