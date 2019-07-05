Руководство АВТОВАЗа поблагодарило Дмитрия Азарова за содействие в решении конфликта с заводом «Автокомпонент»
5 июля 2019 16:02
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«На АВТОВАЗе возобновляется график производства в две смены на всех трех линиях конвейера Тольятти и на линии Vesta в Ижевске. Весь вовлеченный персонал выведен из режима простоя», — прокомментировал ситуацию вице-президент по персоналу и социальной политики компании Дмитрий Михаленко.
Напомним, АВТОВАЗ вынужденно приостановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске 3 июля в связи с нарушением обязательств по договору поставки и необходимых комплектующих со стороны нижегородского завода «Автокомпонент». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров активно подключился к решению вопроса, в тот же день провел переговоры с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Обсуждая пути урегулирования конфликта, Дмитрий Азаров отметил, что первоочередная задача — защитить интересы трудового коллектива автогиганта:
«Я как губернатор всегда забочусь о жителях Самарской области, о людях, которые честным трудом зарабатывают на жизнь своим семьям, обеспечивая их благосостояние. Поскольку ситуация дошла до такой кризисной, остановки объекта, поэтому пришлось в неё вмешаться», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Благодаря предпринятым усилиям конфликт удалось урегулировать за 2 дня.
«Кризисную ситуацию удалось разрешить за два дня, и мы хотели бы поблагодарить за содействие в этом вопросе региональные и федеральные власти: лично Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, который активно вмешался в ситуацию и оказал помощь предприятию и всему коллективу АВТОВАЗа», — отметил Дмитрий Михаленко. Также руководство предприятия выразило особенную признательность за внимание к проблеме полномочному представителю Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, передает пресс-служба облправительства.
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