Оперативный штаб СО: одобрены решения по режиму ограничительных мер до 17 января 2021 года

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В понедельник, 14 декабря, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, которое провел Глава региона Дмитрий Азаров. С учетом сложившейся в области эпидемиологической ситуации члены штаба обсудили и одобрили решения по ограничительным мерам, которые планируется ввести до 17 января 2021 года.

«Считаю важным, чтобы заблаговременно и предприятия, и организации, и учреждения, все люди знали о том, в каком режиме будет жить регион, предотвращая развитие эпидемии на территории Самарской области, уже сейчас», — подчеркнул Дмитрия Азаров.

Как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, в Самарской области заболеваемость новой коронавирусной инфекцией характеризуется ростом ежесуточного показателя. На 14 декабря зафиксировано 295 случаев, показатель заболеваемости 9,27 на 100 тысяч населения (по РФ – 18,61). Показатель заболеваемости с 1 сентября 2020 года – 556,51 на 100 тысяч населения. «Регистрируется заболеваемость на территории всех административных районов Самарской области, наименьшая – в Волжском районе, наибольшая — в Богатовском районе. На территории 27 муниципальных районов показатель заболеваемости превышает среднеобластные значения», — сообщила Светлана Архипова.

По итогам прошлой недели отмечен рост показателей заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения во всех возрастных группах, кроме детей до года. В том числе увеличение происходит и в возрастной группе 65+ — на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей. «Рост заболеваемости среди старшей возрастной группы, возможно, остается в связи с тем, что продолжается несоблюдение данной категорией лиц введенных ограничений – по соблюдению режима самоизоляции», — сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией в регионе по-прежнему снижается: на 50-й неделе в сравнении с предыдущей на 7,4 и 7% соответственно. Уменьшение числа случаев происходит на протяжении четырех последних недель.

В докладе министра здравоохранения Армена Беняна отмечены следующие статистические данные: свободный коечный фонд составляет сейчас 26%, 25% пациентов с COVID-19 и подозрением на него лечатся в стационарах, 75% — амбулаторно. Почти 16 тысяч амбулаторных пациентов обеспечены бесплатными лекарствами. По поручению Главы региона сформирована потребность в лекарственных препаратах на январь и февраль 2021 года, соответствующая информация направлена в Минздрав РФ.

Завершается вакцинация от гриппа: в настоящий момент привито 52% населения Самарской области, к концу недели будут достигнуты запланированные показатели.

Продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Вакциной из второй поставки (1000 доз), которая поступила в прошлую пятницу, привито 987 медицинских работников. Уже получена третья партия препарата – 1642 дозы, их планируется использовать в течение ближайших трех дней. Подготовлены письма в федеральное ведомство о готовности системы здравоохранения продолжать вакцинировать население. В первую очередь прививки делают медицинским работникам, работникам социальной сферы, педагогам.

Также министр здравоохранения сообщил о выполнении поручения Губернатора, касающегося выплат медикам к 15 декабря: 10 декабря денежные средства были доведены до большинства, 200 человек получают их в настоящий момент. Кроме того, уже завтра 15230 медработников получат дополнительные премии из средств, полученных регионом из федерального бюджета. Дмитрий Азаров поручил министру держать на контроле этот вопрос и лично доложить об исполнении.

О том, как на крупнейших предприятиях области организована работа по вакцинации сотрудников от гриппа, а также о результатах рассмотрения предложений по переводу на дистанционный режим работы сотрудников, доложил президент ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев. Так, анализ данных 52 крупных предприятий свидетельствует о том, что средний показатель вакцинирования за счет средств работодателя – 30% сотрудников.

На предыдущем заседании оперштаба как одну из более жестких мер для соблюдения режима самоизоляции людьми из категории риска (65+) обсуждали практику ограничения поездок по транспортным картам с переносом их на последующий период. Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, сегодня в Самарской области всего проживают более 520 тысяч граждан в возрасте 65+. Социальные карты с транспортным приложением имеют более 370 тысяч жителей региона, ежемесячно активируют соцкарты от 150 до 170 тысяч человек, из них во возрасте 65 лет и старше – 75-80 тысяч человек. На декабрь оплачены более 158 тысяч карт, из них 74 тысячи – людьми 65+.

По словам председателя Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николая Хохлунова, организация ведет разъяснительную работу, так как не все граждане пожилого возраста соблюдают меры безопасности. Он выразил общее мнение членов общественной организации, что блокировка соцкарт с сохранением средств может быть одним из способов обеспечить соблюдение самоизоляции. Владимир Пронин, председатель Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, подчеркнул, что ветераны – самые дисциплинированные и выполняют предписания, к тому же с покупкой продуктов, делами по дому могут помочь родные. Также помощь им оказывают волонтеры и соцработники.

Дмитрий Азаров отметил: рассматривая возможность принятия такого решения, нельзя допустить ситуации, когда пожилой человек, не имеющий, возможно, родственников и в общем находящийся в бодром духе, не мог выйти даже в магазин, доехать до магазина, купить себе продукты.

«Прежде чем принимать это решение, очень непростое и — давайте честно говорить — для многих людей даже обидное, нам есть еще над чем подумать. Люди нас просто не поймут. Они скажут: «Слушайте, мы соблюдаем ограничения лучше всех, но я остановку теперь не могу проехать до магазина за молоком». Я согласен: ветераны — самые дисциплинированные, если в среднем брать, то уж точно. Давайте мы ещё раз ситуацию изучим», — выразил мнение Глава региона. Дмитрий Азаров поручил выяснить потребность в перемещении: позвонить буквально каждому пожилому человеку, узнать, как соблюдают режим, какая есть потребность выхода в магазин. Для этого по максимуму мобилизовать волонтёрские силы. «Давайте такую народную волну поддержки для этих людей поднимем, чтобы они всё-таки себя поберегли, а соседи, управляющие микрорайоном, старшие по домам подключились. Я попрошу вас, Александр Борисович, это работу скоординировать, — обратился глава региона к заместителю председателя Правительства Самарской области Александру Фетисову. — Чтобы мы объединили усилия волонтеров, министерства, муниципалитетов, общественников, включая старших по домам и советы микрорайонов. Давайте поймём, как, если будем вводить эту норму, людям обеспечим нормальные условия существования. А может быть, нам и не потребуется вводить, потому что мы каждого ветерана сможем охватить своей заботой».

Пока же режим самоизоляции планируется продлить до 17 января 2021 года. На этот же период предполагается сохранить запрет нахождения несовершеннолетних в ТЦ без родителей или законных представителей. Действующий режим обучения продлится до 29 декабря, а затем школьники уйдут на каникулы. Решение об организации обучения в третьей четверти будет принято после каникул с учетом развития эпидситуации. Членами штаба одобрены ограничения, которые касаются нахождения посетителей в торговых залах, работы фудкортов. Соответствующее Постановление Губернатора Самарской области будет подготовлено и направлено на подпись в ближайшее время.