Обращение Дмитрия Азарова к руководителям предприятий и организаций Самарской области

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Приближается всенародный, любимый всеми праздник – Новый год. В этом году его празднование приходится на середину недели. В этой связи в мой адрес поступают многочисленные обращения от жителей Самарской области, целых трудовых коллективов с рекомендацией объявить этот день праздничным, чтобы все смогли успеть подготовиться к празднованию Нового года.На эту тему были проведены опросы общественного мнения, состоялись консультации с руководителями крупнейших предприятий региона, а также с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Самарской области. И абсолютное большинство людей высказались в пользу объявления 31 декабря выходным днем.В соответствии с действующим законодательством принятие такого решения – это полномочия Правительства Российской Федерации. Но, идя навстречу пожеланиям людей, обращаюсь к вам с рекомендацией: объявить последний день 2019 года — 31 декабря — выходным днем в возглавляемых вами предприятиях и организациях.Вместе с тем, 31 декабря, как и в другие праздничные дни, должно быть обеспечено выполнение социальных обязательств государства и муниципалитетов. Все службы, связанные с жизнеобеспечением региона, остаются работать в бесперебойном режиме. А во всех государственных и муниципальных учреждениях на период праздничных каникул необходимо организовать дежурство с привлечением сотрудников управленческого звена.Губернатор Самарской области Д.И.Азаров