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Новости /  Политика /  Политика региона  

Николай Липченко: «Участие в национальном проекте дало положительный результат»

20 сентября 2019 15:21
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Бизнесмены региона обсуждают новую стратегию развития области.
Бизнесмены региона обсуждают новую стратегию развития области.

17 сентября документ представил губернатор Дмитрий Азаров.

«Очень важно, что стратегия развития области совмещена с нацпроектами»,- комментирует генеральный директор АО «Средне-Волжский механический завод»,- Николай Липченко.

Его компания принимает активное участие нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

«Мы повышаем производительность труда, соответственно улучшаем благосостояние граждан и экономику Самарской области»,- отметил Липченко.

По его словам участие в национальном проекте уже дало положительный результат. За полтора года компания улучшила условия труда, а также открыла учебную фабрику. Здесь навыкам бережливого производства обучаются не только сотрудники СВМЗ, но и рабочие из других регионов. 


Фото:   Волга Ньюс
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Комментарии



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