Евгений Зиничев вместе с Дмитрием Азаровым посетили самарский учебный центр Федеральной противопожарной службы

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Начальник МЧС СО Олег Бойко доложил: на базе центра ежегодно обучаются и повышают свою квалификацию более 5 тыс. работников пожарной охраны не только СО, но и Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан.Евгений Зиничев ознакомился с экспозицией музейно-выставочного центра,которая постоянно пополняется новыми экспонатами. Здесь представлено обмундирование пожарной службы, техника, с помощью которой тушили возгорания. Музейный комплекс - один из самых современных в РФ.Ещё один музейный комплекс и важнейший объект ГО - Бункер Сталина. В прошлом году его посетило более 60 тысяч туристов - по популярности он «обошёл» даже московский Музей Росгвардии.Сам объект и экспозиция представляет огромный интерес.В то же время, по мнению ряда специалистов, сегодня легендарный музей использует свои возможности не в полной мере.Директор Музея Модерна Михаил Савченко представил проект обновления музея и создания на его базе современного музейного центра истории гражданской обороны.Проектом предлагается обьединить исторический контекст и современные технологии - включить в экспозицию интерактивные модули и расширить тематику экспозиционных залов.Проект пока существует на уровне концепции и требует дополнительных расчетов.Концепция обновлённого музея Главу МЧС заинтересовала, вопрос будет рассмотрен детально.Также в ходе визита в СО Евгений Зиничев, Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн и Олег Бойко возложили цветы к памятнику Спасателю, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.