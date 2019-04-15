Евгений Зиничев вместе с Дмитрием Азаровым посетили самарский учебный центр Федеральной противопожарной службы
15 апреля 2019 18:51
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Начальник МЧС СО Олег Бойко доложил: на базе центра ежегодно обучаются и повышают свою квалификацию более 5 тыс. работников пожарной охраны не только СО, но и Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан.
Евгений Зиничев ознакомился с экспозицией музейно-выставочного центра,которая постоянно пополняется новыми экспонатами. Здесь представлено обмундирование пожарной службы, техника, с помощью которой тушили возгорания. Музейный комплекс - один из самых современных в РФ.
Ещё один музейный комплекс и важнейший объект ГО - Бункер Сталина. В прошлом году его посетило более 60 тысяч туристов - по популярности он «обошёл» даже московский Музей Росгвардии.
Сам объект и экспозиция представляет огромный интерес.
В то же время, по мнению ряда специалистов, сегодня легендарный музей использует свои возможности не в полной мере.
Директор Музея Модерна Михаил Савченко представил проект обновления музея и создания на его базе современного музейного центра истории гражданской обороны.
Проектом предлагается обьединить исторический контекст и современные технологии - включить в экспозицию интерактивные модули и расширить тематику экспозиционных залов.
Проект пока существует на уровне концепции и требует дополнительных расчетов.
Концепция обновлённого музея Главу МЧС заинтересовала, вопрос будет рассмотрен детально.
Также в ходе визита в СО Евгений Зиничев, Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн и Олег Бойко возложили цветы к памятнику Спасателю, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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