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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров в Москве познакомился с работой уникального образовательного проекта «Школа 21»

16 января 2020 19:56
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«Школа 21» занимается подготовкой специалистов мирового уровня в области информационных технологий, где пообщался с командой и студентами проекта.
В четверг, 16 января, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил «Школу 21» – уникальную образовательную организацию, которая занимается подготовкой специалистов мирового уровня в области информационных технологий, где пообщался с командой и студентами проекта.

«Школа 21» была открыта ПАО «Сбербанк» и лидером мирового ИТ-образования «Ассоциацией Ecole 42» в ноябре 2018 года. Проект направлен на повышение качества образования специалистов в сфере информационных технологий. За три волны обучения школа уже обучила порядка 1000 программистов, которые сейчас работают архитекторами программного обеспечения и архитекторами сетей, веб-разработчиками и разработчиками мобильных приложений, специалистами по ІТ-безопасности и разработчиками видеоигр в ведущих компаниях.

Система обучения в школе далека от типичной – здесь нет учебного расписания и учителей, образование строится на методе peer-to-peer (P2P) – методе коллективного обучения. Студенты постоянно работают в команде, делятся информацией, поочередно выступают то в роли учеников, то тренеров, что помогает раскрыть творческие способности во время работы над проектами. При этом каждый студент работает над поставленными задачами в собственном темпе и в удобное для него время – школа работает в режиме 24/7. Такой подход «прокачивает» навыки самообучения и постоянного профессионального совершенствования, необходимые для ІТ-специалистов.

«Если говорить о том, какую задачу мы ставим, то это подготовка кадров для цифровой экономики, – сказала генеральный директор АНО «Школа 21» Светлана Инфимовская. – Каждому из нас подходит свой метод: кто-то также открывает учебники, как и в университете, кто-то слушает лекции, кто-то записывается на онлайн-курсы. Мы не ограничиваем человека в пути решения той или иной задачи, потому что в будущем у каждого из нас задачи, которые появляются по работе, уникальны. Мы учим тому, каким образом приобрести знания, чтобы решить ту или иную задачу».

Стать студентом школы может любой желающий старше 18 лет. Для этого кандидатам нужно пройти две онлайн-игры на память и логику на сайте «Школы 21», по результатам прохождения которых лучшие будут приглашены на бесплатные отборочные интенсивные курсы программированию, так называемые «Бассейны». Именно в ходе «Бассейнов» потенциальные студенты знакомятся с методологией обучения, принимают решение о том, справятся ли с нагрузкой и темпом. По итогам курсов студенты получают шанс стать полноценными учениками школы, пройти обучение сроком от 1,5 до 4 лет – в зависимости от темпа и способностей учащегося.

Испытать свои силы в школу приезжают и ребята из Самарской области, один из них – Айрат Исаков. Молодой человек окончил СамГТУ по специальности «прикладная математика и информатика», узнал о школе и решил продолжить обучение именно здесь. «Я получил диплом вуза и сразу поехал сюда на месячный отбор. Это было крутое испытание для меня, проверка моих знаний, сил», – рассказал Главе региона молодой человек. Айрат признался: поступление далось нелегко, не каждый выдержит такой жесткий график выполнения задач и освоит объем предоставляемой информации в сжатые сроки. «Я хочу проявить себя в веб-разработке, создавать полезные сервисы для людей, – поделился планами Айрат Исаков. – Думаю, что ориентироваться надо на российский рынок, потому что мы сейчас очень круто двигаемся, наших разработчиков ценят во всем мире».

Руководители школы отмечают, что 90% студентов получают предложения о работе уже в процессе обучения. Глава региона спросил у ребят, приехавших в школу из Самарской области, планируют ли они вернуться в регион после ее окончания. Ребята ответили, что программист может работать откуда угодно, важна интересная задача и удобный современный офис, оборудованный под потребности специалистов в сфере айти. Такие возможности как раз должны появиться в Самаре в этом году благодаря строительству ІТ-парка. Такой высокотехнологичный центр создаётся по поручению Главы региона.

«Помню, на фестивале «404» мы задавали вам вопрос о Самарской «Силиконовой долине, – поделился с Губернатором Айрат. – Вы тогда ответили достаточно нейтрально, и вот после этого мероприятия в Самаре запускают ІТ-парк! Очень здорово!»

Губернатор подчеркнул, что сегодня Самарская область создаёт все условия для подготовки и работы кадров по перспективным специальностям, многие из которых как раз в сфере айти. Это, например, компенсация процентной ставки по ипотеке для специалистов этой отрасли.

Управляющий Самарским отделением ПАО «Сбербанк» Константин Долонин отметил, что реготделение банка при поддержке Правительства области уже проводит активную работу по развитию кадрового потенциала. Напомним, летом 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между банком и Правительством области, нацеленное в том числе на привлечение специалистов высочайшего уровня на работу в ведущие отрасли экономики губернии.

«Дмитрий Игоревич неоднократно говорил о том, что хочет, чтобы лучшие кадры были в Самаре. Сегодня у нас есть перспектива создания ИТ-центра в области, и наполнение его профессиональными кадрами является одной из основных задач. Если мы будем этих перспективных ребят, которые обучаются в «Школе 21» привлекать в Самарскую область, это будет большая польза для региона», – сказал Константин Долонин.

Дмитрий Азаров отметил, что «Школа 21» может создать очень серьёзный импульс для развития цифровых технологий – а эта одна из ключевых задач, поставленных Главой государства Владимиром Путиным. Эта задача нашла отражение в национальных проектах, активным участником которых является Самарская область, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии


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16 января 2020  19:56
«Школа 21» занимается подготовкой специалистов мирового уровня в области информационных технологий, где пообщался с командой и студентами проекта.
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