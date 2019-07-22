Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с членами Правительства СО
22 июля 2019 22:12
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Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедшую неделю на территории региона чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. При этом особое внимание он уделил противопожарной обстановке в городских лесах. В связи с повышением дневных температур Губернатор поручил усилить контроль, особенно в Тольятти. Патрулирование территории насаждений, по словам главы города Сергея Анташева, сейчас идет по 7 маршрутам.
«Необходимо увеличить количество патрульных групп, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Людей в Тольятти, неравнодушных к экологической ситуации в городе, очень много, их нужно привлекать к патрулированию лесов». Соответствующее поручение Глава региона дал министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области. «Дайте людям возможность активно помогать в работе по защите лесов», – обратился Губернатор к Александру Ларионову.
Губернатор также обязал руководителя ведомства оценить эффективность комплекса мер по предотвращению возгораний и материально-техническое обеспечение сотрудников лесной охраны Автограда:
«Отправьте инспекторов, проверьте, все ли меры выполняются должным образом».
Особое внимание глав муниципалитетов руководитель области обратил на создание условий безопасного отдыха людей на водоемах.
«В связи с погодой желающих отдохнуть на берегу рек много. Поэтому должен быть постоянный контроль, чтобы не допустить случаев гибели людей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Также Олег Бойко сообщил, что в воскресенье, 21 июля, в Самаре на пересечении улиц Промышленности и Структурной был зафиксирован засор канализации и выход на поверхность сточных вод с содержанием нефтепродуктов. Территория загрязнения, по данным МЧС, составила 30 квадратных метров. Тревогу забили местные жители. Почувствовав сильный запах, они вызвали спасателей, благодаря которым мазут не попал в реку Самара. Глава региона отметил, что это уже второй подобный случай за последнее время.
Представители коммунальной организации связывают инцидент с недобросовестной деятельностью одного или нескольких предприятий. Отработанные нефтепродукты, которые относятся к 3-му классу опасности, компании обязаны утилизировать согласно действующему законодательству. Поисками нарушителей сейчас уже занимаются правоохранительные органы. Засор ликвидирован, но место, где именно произошел сброс мазута в канализационные сети, пока не определено.
«Давайте разбираться. Несанкционированный слив нефтепродуктов, я уверен, и привел к засору канализации и выходу сточных вод. Необходимо вместе с «Самарскими коммунальными системами» вычислить место, где произошёл слив, найти виновных», – поручил Дмитрий Азаров руководителю министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона и представителям правоохранительных органов.
Руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев рассказал о подготовке к проведению в регионе молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга». В этом году на участие в форуме было подано рекордное количество заявок – 13322. По итогам отбора на Мастрюковские озера приедут 2 тысячи человек, из них: 1890 представителей регионов ПФО, 60 – других субъектов России и 50 – из стран СНГ.
Мероприятие будет проходить с 23 по 31 июля на Мастрюковских озерах в обновленном формате: новая тренинговая и культурно-досуговая программа, окружные мероприятия, возможности построения карьеры, а также Конкурс проектов с грантовым фондом более 10 миллионов рублей.
Работа будет организована по 10 тематическим направлениям: «Наука и образование будущего» (федеральная смена), «Агрополис», «Культурный бум», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд крут», «Молодежная команда страны», «PROспорт», «Ты – предприниматель», международная смена «iVolga International». В рамках образовательной программы будут обсуждаться вопросы реализации нацпроектов.
«Форум «iВолга» – это уникальная возможность пообщаться с активной творческой молодежью, выслушать идеи и обсудить предложения по различным направлениям работы. Такие встречи нужно обязательно провести на площадке форума», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к членам Правительства Самарской области.
На форум приглашены более 3 тысяч гостей и экспертов, среди которых представители федеральных и областных министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, главы регионов страны, победители и финалисты конкурса «Лидеры России», космонавты, известные спортсмены, деятели культуры и искусств, журналисты, блогеры.
Помимо лекций и мастер-классов встреч, будут организованы выставки и деловые встречи с руководителями крупнейших предприятий Самарской области и страны.
Особое внимание организаторы форума уделили комфорту и доступной, безбарьерной среде для участников с ограничениями по здоровью. На «iВолге» по традиции будет работать «Инклюзивный городок». В этом году ожидается 60 молодых ребят с особыми потребностями. Для них оборудованы специальные условия, передает пресс-служба облправительства.
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