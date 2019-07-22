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Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с членами Правительства СО

22 июля 2019 22:12
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На совещании обсудили вопросы реализации на территории региона нацпроектов, пожарную обстановку в городских лесах, экологическую ситуацию и ход подготовки к форуму «iВолга 2.0».
В понедельник, 22 июля, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание, участие в котором приняли члены Правительства и представители ведомств Самарской области. В рамках повестки обсуждали вопросы реализации на территории региона национальных проектов, пожарную обстановку в городских лесах, экологическую ситуацию, а также ход подготовки к проведению молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0».

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедшую неделю на территории региона чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. При этом особое внимание он уделил противопожарной обстановке в городских лесах. В связи с повышением дневных температур Губернатор поручил усилить контроль, особенно в Тольятти. Патрулирование территории насаждений, по словам главы города Сергея Анташева, сейчас идет по 7 маршрутам.

«Необходимо увеличить количество патрульных групп, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Людей в Тольятти, неравнодушных к экологической ситуации в городе, очень много, их нужно привлекать к патрулированию лесов». Соответствующее поручение Глава региона дал министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области. «Дайте людям возможность активно помогать в работе по защите лесов», – обратился Губернатор к Александру Ларионову.

Губернатор также обязал руководителя ведомства оценить эффективность комплекса мер по предотвращению возгораний и материально-техническое обеспечение сотрудников лесной охраны Автограда:

«Отправьте инспекторов, проверьте, все ли меры выполняются должным образом».

Особое внимание глав муниципалитетов руководитель области обратил на создание условий безопасного отдыха людей на водоемах.

«В связи с погодой желающих отдохнуть на берегу рек много. Поэтому должен быть постоянный контроль, чтобы не допустить случаев гибели людей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также Олег Бойко сообщил, что в воскресенье, 21 июля, в Самаре на пересечении улиц Промышленности и Структурной был зафиксирован засор канализации и выход на поверхность сточных вод с содержанием нефтепродуктов. Территория загрязнения, по данным МЧС, составила 30 квадратных метров. Тревогу забили местные жители. Почувствовав сильный запах, они вызвали спасателей, благодаря которым мазут не попал в реку Самара. Глава региона отметил, что это уже второй подобный случай за последнее время.

Представители коммунальной организации связывают инцидент с недобросовестной деятельностью одного или нескольких предприятий. Отработанные нефтепродукты, которые относятся к 3-му классу опасности, компании обязаны утилизировать согласно действующему законодательству. Поисками нарушителей сейчас уже занимаются правоохранительные органы. Засор ликвидирован, но место, где именно произошел сброс мазута в канализационные сети, пока не определено.

«Давайте разбираться. Несанкционированный слив нефтепродуктов, я уверен, и привел к засору канализации и выходу сточных вод. Необходимо вместе с «Самарскими коммунальными системами» вычислить место, где произошёл слив, найти виновных», – поручил Дмитрий Азаров руководителю министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона и представителям правоохранительных органов.

Руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев рассказал о подготовке к проведению в регионе молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга». В этом году на участие в форуме было подано рекордное количество заявок – 13322. По итогам отбора на Мастрюковские озера приедут 2 тысячи человек, из них: 1890 представителей регионов ПФО, 60 – других субъектов России и 50​ – из стран СНГ.
Мероприятие будет проходить с 23 по 31 июля на Мастрюковских озерах в обновленном формате: новая тренинговая и культурно-досуговая программа, окружные мероприятия, возможности построения карьеры, а также Конкурс проектов с грантовым фондом более 10 миллионов рублей.

Работа будет организована по 10 тематическим направлениям: «Наука и образование будущего» (федеральная смена), «Агрополис», «Культурный бум», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд крут», «Молодежная команда страны», «PROспорт», «Ты – предприниматель», международная смена «iVolga International». В рамках образовательной программы будут обсуждаться вопросы реализации нацпроектов.

«Форум «iВолга» – это уникальная возможность пообщаться с активной творческой молодежью, выслушать идеи и обсудить предложения по различным направлениям работы. Такие встречи нужно обязательно провести на площадке форума», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к членам Правительства Самарской области.

На форум приглашены более 3 тысяч гостей и экспертов, среди которых представители федеральных и областных министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, главы регионов страны, победители и финалисты конкурса «Лидеры России», космонавты, известные спортсмены, деятели культуры и искусств, журналисты, блогеры.

Помимо лекций и мастер-классов встреч, будут организованы выставки и деловые встречи с руководителями крупнейших предприятий Самарской области и страны.

Особое внимание организаторы форума уделили комфорту и доступной, безбарьерной среде для участников с ограничениями по здоровью. На «iВолге» по традиции будет работать «Инклюзивный городок». В этом году ожидается 60 молодых ребят с особыми потребностями. Для них оборудованы специальные условия, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
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На совещании обсудили вопросы реализации на территории региона нацпроектов, пожарную обстановку в городских лесах, экологическую ситуацию и ход подготовки к форуму «iВолга 2.0».
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