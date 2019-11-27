Дмитрий Азаров осмотрел производство сельхозтехники агропромышленного лидера «Пегас-Агро»
27 ноября 2019 18:34
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Предприятие работает на территории Волжского района с 2010 года и занимается конструированием и производством наземной самоходной техники для внесения удобрений и химической защиты растений. В их числе – штанговые и вентиляторные опрыскиватели, разбрасыватели минеральных удобрений, а также мультиинжекторы на базе «Туман 2». Оборудование компании поставляется более, чем в 60 регионов России: от Крыма до Дальнего Востока и Амурской области, а также в республики Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Молдову, Украину.
Директор предприятия Светлана Линник рассказала,что благодаря поддержке региональных и федеральных властей в последние годы «Пегас-Агро» значительно нарастил темпы выпуска продукции: если за 2011 год было произведено всего 70 единиц спецтехники, то в 2018 году число выпущенной продукции превысило 300.
Рассказывая об участии в международной выставке AGRITECHNICA 2019, генеральный директор предприятия отметила: «Это был для нас новый опыт, и нам было крайне важно, что здесь мы снова поработали в партнёрстве с нашим государством: мы получили субсидии от ФЦК, 80% затрат на участие в выставке нам компенсировали, – сказала Светлана Линник. – Интерес к машине очень большой, поскольку аналогов в мире машина не имеет. Очень много переговоров было, по результатам которых мы уже продали три машины в Монголию».
В компании сейчас трудится более 260 высококвалифицированных специалистов, которые задействованы в производстве полного цикла – от проектирования до выпуска готовой продукции. Производство автоматизировано, на многих участках применяются собственные разработки компании, высокоточные задачи выполняют лазеры и роботы, работает своё конструкторское бюро.
«Пегас-Агро» – предприятие, которое сегодня является гордостью Самарской области. Я впервые сегодня в цехах, но неоднократно на различных выставках, форумах как в нашей стране, так и за рубежом видел продукцию «Пегас-Агро», – отметил Дмитрий Азаров.Глава региона подчеркнул, что визит на «Пегас-Агро» – это возможность познакомиться с современным, наукоемким производством. «Я вижу, что научно-конструкторским разработкам, которые предприятие ведёт, есть применение и в других областях».
В этом году предприятие стало одним из первых участников региональной программы по повышению производительности труда, которая входит в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этому компания оптимизировала многие процессы и уже добилась внушительных результатов. По словам руководства предприятия, если на начало 2017 года сотрудники собирали 1,5 единицы техники в день, то сегодня – 3 единицы техники в день. Кроме того, компания является участником нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В рамках этого нацпроекта «Пегас-Агро» ведет работу по выстраиванию промышленной и торговой политики на международной арене.
«Мы одними из первых подписали соглашение об участии в программе, поскольку вопросом повышения производительности труда мы начали заниматься еще в 2013 году и полностью осознаем необходимость увеличения этого параметра. Поэтому, как только область запустила пилотный проект, мы «на ура» приняли возможность поработать со специалистами, которые обладают высочайшими компетенциями в этой области, ведь это возможность сторонними ресурсами улучшить производительность своего предприятия, – сказала гендиректор предприятия. – У нас хорошие результаты получились: за 9 месяцев производительность труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17%».
Губернатор отметил, что предприятие – наглядный пример для других компаний региона, на котором четко можно проследить, что дает участие в нацпроектах. «Важно, что предприятие и само проявляет активность, одним из первых включилось в программу по повышению производительности труда. Это пример руководителям крупных, малых, средних предприятий, которые раздумывают, участвовать им в программе повышения производительности труда или нет,– отметил Дмитрий Азаров. – Мне не понятна эта позиция, поскольку это доходы предприятия, доходы коллектива, повышение конкурентоспособности продукции. «Пегас-Агро» в этом смысле — очень яркий пример. Я очень рад тому, что предприятие сегодня завоевывает рынки. Продукция поставляется в абсолютное большинство субъектов РФ и в зарубежные страны. Уверен, что и дальше география будет расширяться».
Светлана Линник также рассказала, что в планах «Пегас-Агро» – к 2024 году увеличить объем производства продукции на новых площадях до 2500 единиц спецтехники в год, в том числе за счет увеличения экспорта, а также ежегодно наращивать производительность труда не менее, чем на 6%, передает пресс-служба облправительства.
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