Дмитрий Азаров: "Строительство моста через Волгу — эпохальное решение"

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Концессионное соглашение о строительстве мостового перехода через Волгу в обход Тольятти в рамках реализации проекта "Европа — Западный Китай" было подписано между правительством Самарской области и хозяйственным партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти". Реализация инвестпроекта начнется уже в этом году. Общая длинна новой трассы составит 102 километра, в том числе протяженность моста через Волгу — 3,7 километра. Предварительная стоимость работ оценивается в 120 миллиардов рублей. Завершение строительства новой дороги и открытие движения транспорта запланировано на 2024 год.Губернатор напомнил: первоначально транспортный коридор проходил через соседние регионы, и интересы Самарской области никак не были учтены в Транспортной стратегии страны. Но благодаря поддержке Президента России удалось аргументировать необходимость строительства и доказать, что оптимальным является прохождение магистрали через Самарский регион. Это была очень непростая, конкурентная борьба, подчеркнул глава региона."Как вы знаете, старт для отработки этого вопроса мы получили благодаря моему обсуждению прохождения транспортного коридора с Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его визита в Самарскую область в марте 2018 года, — отметил Дмитрий Азаров. — Именно тогда мы получили поручение Президента о рассмотрении наших предложений и возможной корректировке транспортной стратегии РФ. Это было поручение, и нужно было приложить максимум усилий, чтобы такая корректировка состоялась".В сжатые сроки поручение было выполнено, и в сентябре 2018-го на очередной встрече с Президентом Дмитрий Азаров представил главе государства обоснование проекта. Тогда же был поднят вопрос о начале финансирования работ. Соответствующее поручение было дано, и строительство мостового перехода начнется уже в этом году, подчеркнул Дмитрий Азаров."Благодаря личному решению Президента уже в этом году на начало реализации проекта и строительство мостового перехода предусмотрено 2 миллиарда рублей, — заявил губернатор. — И мы эту работу обязательно начнем. Более того, мы предполагаем, что до конца года мы получим дополнительное финансирование. Мы должны сделать задел, приобрести материалы, завезти технику для того, чтобы в первые месяцы 2020 года отработать эффективно".Дмитрий Азаров сравнил проект моста со строительством Александровского железнодорожного моста через Волгу в конце XIX века. Его появление, напомнил он, обеспечило Самаре многолетнее лидерство в транспортно-логистической отрасли. Такое же значение имеет мостовой переход через Волгу."Это по-настоящему эпохальное решение, — подчеркнул губернатор. — Это мощнейший импульс развития региона на десятилетия, а, может, и столетие вперед".Дмитрий Азаров также сообщил, что дополнительные средства из федерального бюджета будут выделены на Фрунзенский мост. Кроме того, в регионе начинается строительство мостового перехода через реку Сок в Самаре. Это очень важные проекты для Самарско-Тольяттинской агломерации, подчеркнул Дмитрий Азаров."Мы снимаем ограничения транспортной инфраструктуры, которые есть сегодня для развития как региона, так и города Тольятти — АвтоВАЗа, Особой экономической зоны. Мы уже находимся на главной магистрали экономического развития страны и нашего партнерства с Европой и Китаем. Если бы этого не добились, то Самарская область осталась бы на обочине этих важнейших решений", — резюмировал губернатор.