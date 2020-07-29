Дмитрий Азаров: «Крайне важно сохранить традиции наших предков»

116

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств мира, где проживают представители 193-х национальностей, 157 – проживает на территории Самарской области в мире и согласии уже сотни лет. Именно поэтому Самара стала центром проведения такого масштабного лектория.29 июля, в среду, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаилом Ипатовым и председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, членом президиума Совета при Президенте страны по межнациональным отношениям Владимиром Зориным. В ходе встречи они обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества ведомств, а также – реализации крупных проектов, укрепляющих межнациональное единство.Михаил Ипатов отметил вклад в развитие межнациональных отношений Дмитрия Азарова, который еще во время своей работы в Совете Федерации поддержал инициативу создания Федерального агентства по делам национальностей. Опыт Самарской области в этой сфере считается передовым. Так, например, в конце прошлого года был открыт Дом народов России, это федеральное учреждение было создано на основе имеющегося опыта в Самарской области. «Мы рады, что наш Дом дружбы народов стал хорошим примером. Во многом благодаря ему удалось доказать необходимость создания федерального учреждения», – отметил Губернатор.Напомним, «Дом дружбы народов» в регионе был создан почти 20 лет назад. Благодаря работе учреждения в губернии накоплен огромный опыт по реализации значимых социальных, культурных проектов и общественных инициатив.«Дом дружбы народов России должен осуществить взаимодействие со всеми домами дружбы во всех регионах страны, оказывая методическую поддержку. Конечно, опыт Самарской области нам крайне необходим, – подчеркнул заместитель руководителя ФАДН, обращаясь к Губернатору. – Поскольку вы не только прекрасный хозяйственник, а человек, который проблематику знает изнутри, мы можем наладить успешное взаимодействие».Дмитрий Азаров, в свою очередь, выразил готовность к такому взаимодействию. «Работа, которая будет проводиться федеральным учреждением, в том числе — методическая, для региона будет крайне важна, – уверен руководитель области. – Мы очень внимательно к этому относимся, понимаем, что здесь, на Самарской земле есть традиции, есть история совместного проживания людей разных национальностей. И жили они в мире, дружбе и взаимовыручке. Крайне важно эти традиции наших предков сохранить».Изучать историю многонациональной Самарской области начинают изучать со школьной скамьи. По инициативе Губернатора для учеников средних классов, начиная с прошлого учебного года, был введен новый предмет по истории Самарского края. «Важно, чтобы подрастающее поколение знало о традициях. Поэтому мы издали учебники, над которыми трудился целый научный, творческий, педагогический коллектив», – пояснил Дмитрий Азаров. Он вручил несколько экземпляров экспертам и обратился к ним с просьбой оценить материал и дать дополнительные рекомендации.Особое внимание стороны удели созданию парка дружбы народов в областной столице. Проект реализуется по инициативе общественной организации «Союз народов Самарской области» и при поддержке Правительства региона. Это масштабный архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае.Все дома строятся в строгом соответствии с традициями, присущими тем или иным народам, традиции будут учтены и в интерьере. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую.По мнению Михаила Ипатова, проект очень интересный. Такое мнение разделяет и представитель Общественной палаты России. «Я считаю, что он будет одним из лучших в стране. Потому что с самого начало было намерение учесть ошибки, недостатки, может быть, «болезни роста», которые сопровождали другие такие проекты. Если все получится, а я в этом не сомневаюсь, при вашей поддержке, я думаю, это будет замечательно», – сказал Владимир Зорин.При создании самарского парка дружбы народов был изучен опыт других регионов, где уже реализованы подобные проекты. «Мы на самом деле очень аккуратно подходим к реализации этого проекта, поскольку сфера межнациональных отношений требует очень вдумчивой работы и здесь никаких «резких движений» быть не может, – отметил в ходе обсуждения Губернатор Дмитрий Азаров. – Проект уже известен и в Администрации Президента, и в Правительстве России, Министерство строительства оказывает поддержку по его реализации, Федеральное агентство по делам национальностей подключилось. Я это позволит, во-первых, сделать все правильно и точно, а во-вторых, реализовать проект на радость жителям Самарской области и всем национальностям, которые здесь представлены».Укрепление межнационального согласия, сохранение национальных, самобытных культур являются ключевыми приоритетами в работе регионального Правительства, отметил Владимир Зорин. «В Самарской области действительно накоплен большой потенциал, и за последние годы он получил новый импульс развития. Здесь ваш личный опыт сыграл большую роль, потому что вы посмотрели на проблемы с федерального уровня, – обратился к Губернатору председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям. – Мы не говорим, что нет трудностей. Самое главное, что мы их видим заранее. В Самарской области умеют их решать, есть механизмы».По мнению Владимира Зорина, одна из главных ценностей – наличие равноправного партнерского диалога между институтами гражданского общества и органами власти. Эксперт отметил работу регионального Совета по межнациональным отношениям, который был создан по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова.Владимир Зорин предложил Главе региона укрепить взаимодействие между комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и региональным Советом: «Я очень надеюсь на сотрудничество дальнейшее на новом уровне».Дмитрий Азаров отметил, что при Совете по межнациональным отношениям работает еще Союз народов Самарской области. «И мы самым активным образом взаимодействуем, – подчеркнул Губернатор. – Ситуация, связанная с пандемией, тоже показала нам, насколько эффективно это взаимодействие может реализовываться и в такие непростые времена. У нас на границе с Оренбургской областью было скопление большого количества граждан Узбекистана, Таджикистана. И как раз в рамках Совета при Губернаторе мы достойно отработали с общественными организациями, которые со своими соотечественниками выстроили нужную коммуникацию, помогли оказать все необходимые меры поддержки, донести точную и правильную информацию».В свою очередь, Дмитрий Азаров пригласил руководство Федерального агентства по делам национальностей и профильный комитет Общественной палаты России присоединиться к деятельности рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура». Напомним, по поручению Президента страны Владимира Путина ее возглавляет Губернатор Самарской области.«Нам необходимо синхронизировать усилия, такое сотрудничество имеет огромный потенциал, – уверен Дмитрий Азаров. – В рамках рабочей группы мы можем рассмотреть вопросы сохранения культуры народов, народностей России. Мне кажется, это очень важно составляющая».«Хотел бы поддержать ваше предложение, потому что вы затронули один из важных вопросов наших, дел и задач – это межведомственная координация, – откликнулся на предложение Владимир Зорин. – Культура и межнациональные отношения – это неразрывные вещи», передает пресс-служба облправительства.