Я нашел ошибку
Главные новости: 
Работы на объекте планируют закончить в первой половине 2021 года. Сейчас спортивный объект готов на 24%.
Чиновники проверили ход строительства Ледового Дворца спорта в Самаре
Сначала губернатор осмотрел участок автодороги регионального значения «Самара – Волгоград» – «Красноармейское – Пестравка».
Дмитрий Азаров проконтролировал ход реализации нацпроектов в Красноармейском районе
Уже в начале декабря сталежелезобетонные конструкции будут проходить финальные испытания на соответствие техническим требованиям.
Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста: «Мост долгожданный, люди с нетерпением ждут открытия движения»
В Библиотеке установлено современное звуковое и световое оборудование, которое позволит проводить мероприятия на качественно новом уровне.
В Самаре открылась модельная библиотека нового поколения
Строителям может грозить штраф размером до миллиона рублей.
Против незаконной стройки на Московском шоссе выступил Александр Хинштейн, пообещав привлечь прокуратуру
Вчера, 11 ноября, в последний день приема документов, он подал заявление на конкурс по избранию мэра.
Сергей Марков покинул пост министра ЖКХ и готовится снова занять пост мэра Новокуйбышевска
Все эти спортсмены входят в Совет чемпионов федерации бокса России.
В Самару приедут 6 Олимпийских чемпионов и 3 победителя чемпионатов мира по боксу
Они призывают голосовать за их спектакль жителей соседних регионов округа!
На Ленинградской сегодня очень оживлённо: артисты-студенты Самарского института культуры дарят прохожим алые розы
сегодня  Вторник, 12 ноября, 19:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/11:
USD 63.91
0.18
EUR 70.48
0.06
Новости /  Политика /  Политика региона  

Алексей Кузьмицкий: Финансирование нацпроектов в регионах ПФО в 2020 году будет увеличено на 10 %

12 ноября 2019 16:50
103
По словам замполпреда, исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя.
Финансирование национальных проектов, реализуемых в регионах Приволжского федерального округа составит 275 млрд рублей. Об этом заявил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий по итогам заседания рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно состоялось под председательством помощника Президента РФ Андрея Белоусова в Москве 12 ноября 2019 года.

«Запланированный объем финансирования нацпроектов в целом по округу на будущий год составит порядка 275 млрд руб. Это на 10% больше чем в 2019 году. Важно обеспечить своевременное и эффективное использование этих средств», - сказал Алексей Кузьмицкий. Кроме того, он уточнил, что в этом году большая часть ассигнований, около 132 млрд руб.,выделена на реализацию социальных нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование»,«Демография» и «Культура». «В следующем году сохранится та же тенденция. Финансирование нацпроектов, направленных на развитие социальной сферы, составит 144 млрд руб.», - отметил замполпреда.

Он также пояснил, что общий объем средств на реализацию национальных проектов в регионах округа на 2019 – 2024 годы превысит 1,5 трлн рублей. «В этот шестилетний период каждый регион должен максимально быть включен в работу по результативному использованию этих средств.Завершается год реализации нацпроектов, и здесь важно учесть весь наработанный опыт, чтобы в будущем использовать наиболее эффективные механизмы освоения средств и достижения отдельных целевых показателей. Важно, чтобы результатом работы регионов было повышение качества жизни людей. Это наш приоритет, обозначенный Президентом страны», - отметил Алексей Кузьмицкий.

По словам замполпреда, исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя. В каждом регионе округа проводятся выездные совещания с участием руководства субъекта, министерств, ведомств и контрольно-надзорных органов. «Такая практика контроля будет продолжена. Конечно, будем использовать и новые механизмы мониторинга и контроля ситуации с учетом процессов автоматизации данного направления»,заключил Алексей Кузьмицкий, передает пресс-служба ПФО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
12 ноября 2019  18:27
Сначала губернатор осмотрел участок автодороги регионального значения «Самара – Волгоград» – «Красноармейское – Пестравка».
Дмитрий Азаров проконтролировал ход реализации нацпроектов в Красноармейском районе
Сначала губернатор осмотрел участок автодороги регионального значения «Самара – Волгоград» – «Красноармейское – Пестравка».  Политика региона
44
12 ноября 2019  18:19
Уже в начале декабря сталежелезобетонные конструкции будут проходить финальные испытания на соответствие техническим требованиям.
Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста: «Мост долгожданный, люди с нетерпением ждут открытия движения»
Уже в начале декабря сталежелезобетонные конструкции будут проходить финальные испытания на соответствие техническим требованиям.  Политика региона
78
12 ноября 2019  16:50
По словам замполпреда, исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя.
Алексей Кузьмицкий: Финансирование нацпроектов в регионах ПФО в 2020 году будет увеличено на 10 %
По словам замполпреда, исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя.  Политика региона
102
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
483
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
520
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
831
Весь список


Видео
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
483
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
620
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
448
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
324
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
400
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
528
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
410
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1449
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2047
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1398
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1696
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1871
Весь список

Мероприятия
На Ленинградской сегодня очень оживлённо: артисты-студенты Самарского института культуры дарят прохожим алые розы
Самарская областная библиотека для слепых проведет Онлайн-трансляцию экскурсии по Музею Модерна в особняке Курлиной
Самарский зоопарк приглашает горожан на День матери
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные