Алексей Кузьмицкий: Финансирование нацпроектов в регионах ПФО в 2020 году будет увеличено на 10 %

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«Запланированный объем финансирования нацпроектов в целом по округу на будущий год составит порядка 275 млрд руб. Это на 10% больше чем в 2019 году. Важно обеспечить своевременное и эффективное использование этих средств», - сказал Алексей Кузьмицкий. Кроме того, он уточнил, что в этом году большая часть ассигнований, около 132 млрд руб.,выделена на реализацию социальных нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование»,«Демография» и «Культура». «В следующем году сохранится та же тенденция. Финансирование нацпроектов, направленных на развитие социальной сферы, составит 144 млрд руб.», - отметил замполпреда.Он также пояснил, что общий объем средств на реализацию национальных проектов в регионах округа на 2019 – 2024 годы превысит 1,5 трлн рублей. «В этот шестилетний период каждый регион должен максимально быть включен в работу по результативному использованию этих средств.Завершается год реализации нацпроектов, и здесь важно учесть весь наработанный опыт, чтобы в будущем использовать наиболее эффективные механизмы освоения средств и достижения отдельных целевых показателей. Важно, чтобы результатом работы регионов было повышение качества жизни людей. Это наш приоритет, обозначенный Президентом страны», - отметил Алексей Кузьмицкий.По словам замполпреда, исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя. В каждом регионе округа проводятся выездные совещания с участием руководства субъекта, министерств, ведомств и контрольно-надзорных органов. «Такая практика контроля будет продолжена. Конечно, будем использовать и новые механизмы мониторинга и контроля ситуации с учетом процессов автоматизации данного направления»,заключил Алексей Кузьмицкий, передает пресс-служба ПФО.