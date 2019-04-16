Жители Самарской области смогут приобрести телевизионные цифровые приставки в отделениях Почты России

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Реализация приборов началась в почтовых отделениях по всей Самарской области с 15 апреля. В отделения завезли 2500 приставок и на такое же количество оформлен предзаказ. Прежде всего были обеспечены приставками сельские почтовые отделения. Акцент именно на данный сектор связан с тем, что в районах области зачастую почтовое отделение – самое доступное место, где можно приобрести приставки для получения цифрового телесигнала.«Для филиала реализация данного проекта имеет прежде всего социальный характер, — отмечает директор УФПС Самарской области, — он поможет нашим жителям, а особенно возрастным сельчанам, которые редко выбираются за пределы своего села, получить доступное телевизионное вещание».В случае отсутствия данного товара в почтовом отделении можно будет оставить заявку на его приобретение. Цена комплекта (приставка и кабель) составит 990 рублей.Напомним, что отключение аналогового телевидения и полный переход на цифровое вещание на территории Самарской области произойдет 3 июня текущего года. Цифровое телевидение отличается от аналогового качеством и четкостью изображения, при этом услуга не предусматривает абонентской платы. Благодаря цифровому эфирному телевидению каждый гражданин России в любой точке страны будет иметь возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов.Для подключения «цифры» необходимо иметь дециметровую антенну (коллективную или индивидуальную), а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо же аналоговый телевизор и цифровую приставку данного формата, которая поможет передать цифровой сигнал на телеприемник.Полная информация о цифровом телевидении — на сайте смотрицифру.рф (http://samara.rtrs.ru/tv/connect/), а также по телефону круглосуточной горячей линии 88002202002, передает пресс-служба облправительства.