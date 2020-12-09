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Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам

9 декабря 2020 09:57
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Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам

В Самарской области продолжаются работы по созданию карты жителя Самарской области – универсального комплекса электронных сервисов с широким спектром возможностей, предназначенного для решения повседневных задач: оплаты товаров и услуг, получения различных социальных выплат и других целей.

Во вторник, 8 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов  провел в режиме видеоконференцсвязи заседание, на котором обсудили ход разработки Карты жителя Самарской области и перспективы ее внедрения. 

В заседании приняли участие представители руководства АО «НСПК» - оператора национальной платежной карты «МИР», руководители крупнейших банков,  главы областных министерств и ведомств. 

О ходе реализации проекта сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. «Создана информационная система «Карта жителя Самарской области» - комплексное технологическое решение, автоматизирующее основные процессы работы электронной карты, отработаны схемы взаимодействия между ключевыми участниками проекта – банками-эмитентами, транспортным оператором и оператором проекта», - пояснил Константин Пресняков. – В настоящее время интернет-портал и мобильное приложение Карты жителя проходят процесс опытной эксплуатации». 

Участниками проекта сегодня являются четыре банка – ПАО «ВТБ-24», ПАО «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Солидарность». При этом банк «ВТБ-24» готов провести пилотную эмиссию карт. Председатель регионального Правительства  поручил Константину Преснякову  проработать вопрос о расширении списка банков-эмитентов карты. 

Департамент информационных технологий и связи совместно с министерством транспорта рассматривают возможность проведения  с  июня по декабрь 2021 года отдельной программы лояльности (кэшбек за каждую поездку) для держателей  карты жителя Самарской области. В тестовом режиме сервис оплаты за проезд уже апробирован на маршрутах муниципального транспорта.

Одной из функций карты станет предоставление  бонусов и скидок торговых сетей и сервисных организаций.

«Сервис доступа к программам лояльности торговых и сервисных предприятий  является уникальной составляющей Карты жителя Самарской области, в картах других регионов такой составляющей нет, здесь мы являемся первопроходцами», - отметил Константин Пресняков.

Предполагается, что Карта, позволяющая объединить скидки и бонусы различных торгово-сервисных организаций, будет удобна и выгодна как покупателям,  так и торговым сетям, которые смогут сэкономить на выпуске индивидуальных  пластиковых носителей.

В настоящее время о готовности к участию в проекте заявили более двадцати торгово-сервисных организаций: «Семь+Я», «Магнит», «ЛитРес», «Деловые линии», «Аптека 245», сеть гипермаркетов «Лента», сеть магазинов косметики и бытовой химии «Улыбка Радуги», ассоциация ресторанной сети «Milimon Family», группа компаний «Поляна», группа компаний «Детский мир», центр оптовой торговли «Агропарк», торговый центр, сеть дежурных аптек, ювелирная сеть «585/Золотой», Volga Mama Shop,  ООО «СТАРТ» (7 Avenue Hotel & SPA 5*), ООО «Мануфактур Студия» (творческий кластер «Дом77») и другие организации. Виктор Кудряшов поручил организаторам провести дополнительные переговоры по включению в список партнеров проекта других популярных  торговых сетей. 

«Уверен, что Карта жителя Самарской области станет привычным и максимально удобным инструментом для жителей региона. Уже сегодня многие банки и торговые организации готовы предложить самые выгодные условия  пользователям. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и  сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Функции Карты жителя не будут ограничиваться только платежными сервисами. Владельцы смогут получать актуальную информацию о новостях региона, проведении массовых мероприятий. Для этого готовятся запустить разделы «Афиша» и «Новости». Прорабатывается вопрос о том, как карта может стать пропуском на такие мероприятия.

Одной из основных функций Карты станет предоставление социальных сервисов. По информации министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой, министерством отрабатываются вопросы по обеспечению доступа с помощью Карты жителя к следующим государственным услугам: предоставление ежемесячного пособия  на ребенка, выплаты на ребенка от трех до семи лет, предоставление пособия на питание ребенка в государственных образовательных учреждениях и ряд других мер государственных поддержки семей с детьми. 

По информации министра, действующая в настоящее время социальная карта также еще долго будет актуальна, но со временем ее функционал будет интегрирован в Карту жителя Самарской области. 

Руководитель направления Центра развития региональных и муниципальных продуктов Департамента стратегии и развития бизнеса АО «НСПК» Святослав Маничев сообщил, что в Самарской области проект внедрения карты жителя развивается динамично и успешно. Он предложил дополнить функционал карты, включив сервисы для туристов, посещающих Самарскую область. На  заседании обсудили также предложение интегрировать в Карту жителя сервисы по оплате услуг ЖКХ. 

Большое внимание участники заседания уделили алгоритму получения карты. Жители региона смогут обратиться с заявлением очно – в одно из отделений банков-партнеров или онлайн – через портал госуслуг. После того, как информация пройдет проверку в информационной системе Карты жителя Самарской области, будет дополнена сведениями других информационных систем,  карта будет издана, а информация направлена заявителю. Получить ее можно будет в отделении банка

Пилотная партия Карт жителя Самарской области будет выпущена уже в декабре текущего года. Начало массового выпуска карты запланирован на конец апреля - начало  мая 2021 года, сообщает пресс-служба облправительства.

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В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
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В центре внимания
На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро
9 декабря 2020  13:38 
На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро
Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Благоустройство региона
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Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества
9 декабря 2020  11:57 
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества
Вся тысячелетняя история России – это история ратных и трудовых подвигов наших соотечественников, их самоотверженного служения Родине. Социум
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Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
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Председатель Совета Директоров банка «Солидарность» войдет в состав Совета Директоров ФК
8 декабря 2020  18:29 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию.
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию. Спорт в регионе
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Руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные.
8 декабря 2020  16:09 
Губернатор обсудил экологическую обстановку в регионе с руководителем межрегионального управления Росприроднадзора
Руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные. Политика региона
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Акценты
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии.
9 декабря 2020  14:29 
Губернатор Самарской области приглашает россиян к участию в проекте « Мастера гостеприимства »
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии. Социум
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Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
9 декабря 2020  09:57 
Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
Начало массового выпуска карты запланирован на конец апреля - начало  мая 2021 года. Социум
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Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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