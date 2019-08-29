В Самаре обсудили работу объектов энергетики в преддверии Дня знаний

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В четверг, 29 августа 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, управления Росгвардии по Самарской области, Поволжского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области.В начале совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся бесперебойной работы объектов энергетики в период подготовки и проведения Дня знаний и надежного электроснабжения избирательных участков в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.«Главный вопрос сегодня – необходимость обеспечить бесперебойную работу объектов энергетики во время проведения Дня знаний. В этот день в школы на торжественные линейки пойдут более 340 тысяч детей. Очень важно, чтобы праздник прошел на высоком уровне и не был омрачен проблемами с электроэнергией. В это время следует исключить проведение плановых ремонтных работ. Резервные источники электроснабжения должны быть в необходимом количестве и исправном состоянии, — подчеркнул Виктор Кудряшов. – На особом контроле энергетиков также должно быть проведение Единого дня голосования 8 сентября. При возникновении нештатных ситуаций меры должны приниматься буквально в считанные минуты, чтобы работа избирательных участков не прерывалась».Кроме того, на заседании обсудили вопросы подготовки субъектов энергетики к предстоящему отопительному периоду. Представители сетевых организаций электроснабжения доложили о проведении текущих и капитальных ремонтов оборудования и систем отопления, осуществлении постоянного мониторинга режима работы и состояния оборудования, создании запасов резервного топлива в соответствии с нормативами, проведении аттестаций и тренировок оперативного персонала. Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с установленными сроками. Также члены штаба обсудили проведение запланированных в октябре учений, где субъектами энергетики совместно с муниципалитетами будут отрабатываться действия при возникновении аварийных и внештатных ситуаций, передает пресс-служба облправительства.