В Самаре обсудили работу объектов энергетики в преддверии Дня знаний
29 августа 2019 17:05
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Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, управления Росгвардии по Самарской области, Поволжского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области.
В начале совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся бесперебойной работы объектов энергетики в период подготовки и проведения Дня знаний и надежного электроснабжения избирательных участков в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
«Главный вопрос сегодня – необходимость обеспечить бесперебойную работу объектов энергетики во время проведения Дня знаний. В этот день в школы на торжественные линейки пойдут более 340 тысяч детей. Очень важно, чтобы праздник прошел на высоком уровне и не был омрачен проблемами с электроэнергией. В это время следует исключить проведение плановых ремонтных работ. Резервные источники электроснабжения должны быть в необходимом количестве и исправном состоянии, — подчеркнул Виктор Кудряшов. – На особом контроле энергетиков также должно быть проведение Единого дня голосования 8 сентября. При возникновении нештатных ситуаций меры должны приниматься буквально в считанные минуты, чтобы работа избирательных участков не прерывалась».
Кроме того, на заседании обсудили вопросы подготовки субъектов энергетики к предстоящему отопительному периоду. Представители сетевых организаций электроснабжения доложили о проведении текущих и капитальных ремонтов оборудования и систем отопления, осуществлении постоянного мониторинга режима работы и состояния оборудования, создании запасов резервного топлива в соответствии с нормативами, проведении аттестаций и тренировок оперативного персонала. Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с установленными сроками. Также члены штаба обсудили проведение запланированных в октябре учений, где субъектами энергетики совместно с муниципалитетами будут отрабатываться действия при возникновении аварийных и внештатных ситуаций, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Социум
29 августа 2019 18:01
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Социум
178
29 августа 2019 17:47
Задача учений – обеспечить техническое прикрытие ж/д направления Иркутск – Абакан – Омск – Екатеринбург – Самара – Оренбург, протяженностью 5800... Социум
102
29 августа 2019 17:34
1 сентября в 17.00 на площадке перед центральным входом в Самарскую областную универсальную научную библиотеку. Социум
90
Здравоохранение
29 августа 2019 17:54
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Здравоохранение
104
29 августа 2019 12:12
Наш город на 11 месте по данным опроса. Здравоохранение
152
29 августа 2019 09:17
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
180
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