В Самаре обсудили готовность к организации летнего отдыха детей и подростков

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Летом на территории города будет организована работа 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, семи загородных лагерей - центры «Золотая рыбка», «Юность», «Арго», «Заря», «Салют-2», «Волгаренок», «Союз», а также двух палаточных лагерей: «Молодежная планета» в Волжском районе в центре «Союз» и в Куйбышевском районе около территории центра «Юность».Для воспитанников спортивных школ олимпийского резерва запланированы учебно-тренировочные сборы и занятия как на территории Самары, так и в оздоровительных комплексах Самарской и других областей. На базе самарского «Спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» будут работать шесть спортивных смен по 12 дней в соответствии с учебно-тренировочными планами организаций.Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха во многих оздоровительных учреждениях в этом году был выполнен капитальный ремонт жилых корпусов, асфальтового покрытия, столовых и пищеблоков, медицинских пунктов.Кроме того, летом 2019 года городским Департаментом образования совместно с районными администрациями будет организована работа 110 площадок по месту жительства. Они организуются в каждом микрорайоне города при образовательных учреждениях и клубах по месту жительства.«Основная цель работы таких площадок - создание в непосредственной близости от места проживания условий для отдыха детей в городской среде, их творческого развития, формирования основ здорового образа жизни и профилактики безнадзорности и правонарушений. График работы площадок будет опубликован на сайте нашего Департамента до начала летней оздоровительной кампании», - пояснила Елена Чернега, руководитель Департамента образования Самары.Всего данной формой летней занятости будет охвачено более 100 тысяч детей.По информации руководителя городского Департаменты опеки, попечительства и социальной поддержки Ольги Слесаревой, муниципальными детскими оздоровительными учреждениями «ДОЛ «Волжский Артек» и «Волжанка» предоставлено более двух тысяч путевок, из них около 800 – для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Бесплатными путевками в эти лагеря в первую очередь были обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.В этом году в «Волжанке» проведен ремонт душевых, отремонтированы медицинские кабинеты (ингаляторий, физиотерапевтический кабинет), закуплено дополнительное медицинское оборудование для физиопроцедур. На территории оздоровительного учреждения проложены новые дорожки, отремонтировано уличное освещение.В «Волжском Артеке» проведен капитальный ремонт жилого корпуса №5, в котором обустроены санузлы, спальные комнаты на 4-5 человек. На территории лагеря отремонтировано более 600 квадратных метров асфальтового покрытия, установлена новая детская игровая площадка. Приобретен и до начала купального сезона будет установлен в бассейн специальный подъемник для маломобильных детей.«В летний период работы особое внимание на всех объектах должно быть уделено обеспечению безопасности детей во время их нахождения в лагере - антитеррористической, противопожарной и санитарно-эпидемиологической. Все вопросы, касающиеся отдыха детей, на особом контроле», - подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.Кроме того, к организации летнего досуга детей и подростков активно подключились муниципальные музеи, театры и дома культуры, учреждения дополнительного образования и самарские библиотеки. Летом у ребят будет большой выбор проведения досуга на любой вкус - выставки, фотовыставки, обзорные и интерактивные экскурсии, памятные вечера, спектакли, детские фестивали, творческие мастерские, интерактивно-развивающие программы, мастер-классы, кинолектории, квесты, пленэры и концерты.Муниципальными учреждениями культуры планируется провести 1 072 мероприятия для детей и подростков с охватом более 74 тысяч человек.«Важным направлением работы является временное трудоустройство подростков на летний период, - отметила Татьяна Шестопалова, руководитель самарского Департамента культуры и молодежной политики. – В этом году планируется трудоустроить не менее 3 500 человек. Информационные письма для заключения соглашений направлены в промышленные предприятия города, учреждения городского хозяйства и общественные организации. На сегодняшний день договор уже заключили 328 подростков».Традиционно летнее время - наиболее активный период проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. В летний период 2019 года гостей и жителей нашего города ждет разнообразная и насыщенная программа: Российско-Китайские молодежные летние игры, Кубок России и Первенство России по пляжному теннису, суперфинал Чемпионата России по пляжному футболу, фестиваль ГТО, легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», районные и городской этапы соревнований «Лето с футбольным мячом», парусная регата памяти Владимира Высоцкого, турнир по баскетболу памяти Ю.П.Тюленева «Samara Open» и многое другое.В Самаре летом 2019 года также будет продолжена работа тренеров по месту жительства. В каждом районе города на спортивных площадках работают около 100 тренеров по месту жительства, которые проводят занятия два раза в неделю.В летний период на пляжах самарской набережной будут организованы спортивные занятия, мастер-классы, соревнования по пляжным видам спорта, детские активности. Мероприятия будут проводиться квалифицированными инструкторами, аниматорами, на площадках будет работать ведущий-координатор. Для всех желающих будут предоставлены оборудованные спортивные площадки и инвентарь.На площадь Куйбышева вернется мини-футбольное поле размером 20х40 метров с искусственной травой, а также впервые будут установлены две площадки для стритбола. На набережной и в городских парках будут организованы занятия по скандинавской ходьбе, йоге, силовой гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, аэробике, восточным танцам, дыхательной гимнастике, парковому волейболу, стритболу, фитнесу. передает пресс-служба горадминистрации.