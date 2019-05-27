В Самаре обсудили готовность к организации летнего отдыха детей и подростков
27 мая 2019 16:27
99
Летом на территории города будет организована работа 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, семи загородных лагерей - центры «Золотая рыбка», «Юность», «Арго», «Заря», «Салют-2», «Волгаренок», «Союз», а также двух палаточных лагерей: «Молодежная планета» в Волжском районе в центре «Союз» и в Куйбышевском районе около территории центра «Юность».
Для воспитанников спортивных школ олимпийского резерва запланированы учебно-тренировочные сборы и занятия как на территории Самары, так и в оздоровительных комплексах Самарской и других областей. На базе самарского «Спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» будут работать шесть спортивных смен по 12 дней в соответствии с учебно-тренировочными планами организаций.
Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха во многих оздоровительных учреждениях в этом году был выполнен капитальный ремонт жилых корпусов, асфальтового покрытия, столовых и пищеблоков, медицинских пунктов.
Кроме того, летом 2019 года городским Департаментом образования совместно с районными администрациями будет организована работа 110 площадок по месту жительства. Они организуются в каждом микрорайоне города при образовательных учреждениях и клубах по месту жительства.
«Основная цель работы таких площадок - создание в непосредственной близости от места проживания условий для отдыха детей в городской среде, их творческого развития, формирования основ здорового образа жизни и профилактики безнадзорности и правонарушений. График работы площадок будет опубликован на сайте нашего Департамента до начала летней оздоровительной кампании», - пояснила Елена Чернега, руководитель Департамента образования Самары.
Всего данной формой летней занятости будет охвачено более 100 тысяч детей.
По информации руководителя городского Департаменты опеки, попечительства и социальной поддержки Ольги Слесаревой, муниципальными детскими оздоровительными учреждениями «ДОЛ «Волжский Артек» и «Волжанка» предоставлено более двух тысяч путевок, из них около 800 – для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Бесплатными путевками в эти лагеря в первую очередь были обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В этом году в «Волжанке» проведен ремонт душевых, отремонтированы медицинские кабинеты (ингаляторий, физиотерапевтический кабинет), закуплено дополнительное медицинское оборудование для физиопроцедур. На территории оздоровительного учреждения проложены новые дорожки, отремонтировано уличное освещение.
В «Волжском Артеке» проведен капитальный ремонт жилого корпуса №5, в котором обустроены санузлы, спальные комнаты на 4-5 человек. На территории лагеря отремонтировано более 600 квадратных метров асфальтового покрытия, установлена новая детская игровая площадка. Приобретен и до начала купального сезона будет установлен в бассейн специальный подъемник для маломобильных детей.
«В летний период работы особое внимание на всех объектах должно быть уделено обеспечению безопасности детей во время их нахождения в лагере - антитеррористической, противопожарной и санитарно-эпидемиологической. Все вопросы, касающиеся отдыха детей, на особом контроле», - подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.
Кроме того, к организации летнего досуга детей и подростков активно подключились муниципальные музеи, театры и дома культуры, учреждения дополнительного образования и самарские библиотеки. Летом у ребят будет большой выбор проведения досуга на любой вкус - выставки, фотовыставки, обзорные и интерактивные экскурсии, памятные вечера, спектакли, детские фестивали, творческие мастерские, интерактивно-развивающие программы, мастер-классы, кинолектории, квесты, пленэры и концерты.
Муниципальными учреждениями культуры планируется провести 1 072 мероприятия для детей и подростков с охватом более 74 тысяч человек.
«Важным направлением работы является временное трудоустройство подростков на летний период, - отметила Татьяна Шестопалова, руководитель самарского Департамента культуры и молодежной политики. – В этом году планируется трудоустроить не менее 3 500 человек. Информационные письма для заключения соглашений направлены в промышленные предприятия города, учреждения городского хозяйства и общественные организации. На сегодняшний день договор уже заключили 328 подростков».
Традиционно летнее время - наиболее активный период проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. В летний период 2019 года гостей и жителей нашего города ждет разнообразная и насыщенная программа: Российско-Китайские молодежные летние игры, Кубок России и Первенство России по пляжному теннису, суперфинал Чемпионата России по пляжному футболу, фестиваль ГТО, легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», районные и городской этапы соревнований «Лето с футбольным мячом», парусная регата памяти Владимира Высоцкого, турнир по баскетболу памяти Ю.П.Тюленева «Samara Open» и многое другое.
В Самаре летом 2019 года также будет продолжена работа тренеров по месту жительства. В каждом районе города на спортивных площадках работают около 100 тренеров по месту жительства, которые проводят занятия два раза в неделю.
В летний период на пляжах самарской набережной будут организованы спортивные занятия, мастер-классы, соревнования по пляжным видам спорта, детские активности. Мероприятия будут проводиться квалифицированными инструкторами, аниматорами, на площадках будет работать ведущий-координатор. Для всех желающих будут предоставлены оборудованные спортивные площадки и инвентарь.
На площадь Куйбышева вернется мини-футбольное поле размером 20х40 метров с искусственной травой, а также впервые будут установлены две площадки для стритбола. На набережной и в городских парках будут организованы занятия по скандинавской ходьбе, йоге, силовой гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, аэробике, восточным танцам, дыхательной гимнастике, парковому волейболу, стритболу, фитнесу. передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 мая 2019 18:24
Особое внимание было уделено проверке перевода вооружения и военной техники к весенне-летнему режиму эксплуатации. Социум
54
27 мая 2019 17:51
На мероприятие приглашены официальные лица региональных министерств, руководители общественных и государственных организаций, семьи с детьми -... Социум
52
27 мая 2019 16:50
Введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных... Социум
96
Здравоохранение
27 мая 2019 10:37
Информация об обнаружении оперативно направлена в Управление Россельхознадзора по Самарской области. Здравоохранение
455
25 мая 2019 10:41
Об этом заявили австралийские медики. Здравоохранение
304
24 мая 2019 15:06
Офтальмологи больницы Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения. Здравоохранение
310
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13764
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13848
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14087
Туризм
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
237
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
13840
17 мая 2019 13:15
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
13781
Образование
27 мая 2019 16:33
Инновационная разработка медицинского вуза передана в серийное производство госкорпорации. Образование
91
27 мая 2019 15:35
Для учеников с 1-го по 11-й классы каждый урок был посвящен определенной теме в сфере IT: искусственный интеллект, нейросети, управление проектами и безопасность в... Образование
102
27 мая 2019 14:25
Одним из направлений станет сотрудничество в области телемедицины. Образование
117
Культура
27 мая 2019 10:52
Здание возведут на территории одного из скверов города. Культура
169
24 мая 2019 10:58
Вход свободный. Культура
197
22 мая 2019 18:36
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века! Культура
299
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14553
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14166
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
827
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1303
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
299
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
565
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
579
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14911
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
605
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
640
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
438
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
551
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
487
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
917
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
837
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
774
Мероприятия