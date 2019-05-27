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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре обсудили готовность к организации летнего отдыха детей и подростков

27 мая 2019 16:27
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Летом на территории города будет организована работа 185 пришкольных лагерей, семи загородных лагерей и двух палаточных лагерей.
Готовность города к организации летнего отдыха детей и подростков обсудили на еженедельном совещании в Администрации Самары, которое прошло в понедельник, 27 мая, под руководством главы города Елены Лапушкиной.

Летом на территории города будет организована работа 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, семи загородных лагерей - центры «Золотая рыбка», «Юность», «Арго», «Заря», «Салют-2», «Волгаренок», «Союз», а также двух палаточных лагерей: «Молодежная планета» в Волжском районе в центре «Союз» и в Куйбышевском районе около территории центра «Юность».

Для воспитанников спортивных школ олимпийского резерва запланированы учебно-тренировочные сборы и занятия как на территории Самары, так и в оздоровительных комплексах Самарской и других областей. На базе самарского «Спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» будут работать шесть спортивных смен по 12 дней в соответствии с учебно-тренировочными планами организаций.

Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха во многих оздоровительных учреждениях в этом году был выполнен капитальный ремонт жилых корпусов, асфальтового покрытия, столовых и пищеблоков, медицинских пунктов.

Кроме того, летом 2019 года городским Департаментом образования совместно с районными администрациями будет организована работа 110 площадок по месту жительства. Они организуются в каждом микрорайоне города при образовательных учреждениях и клубах по месту жительства.

«Основная цель работы таких площадок - создание в непосредственной близости от места проживания условий для отдыха детей в городской среде, их творческого развития, формирования основ здорового образа жизни и профилактики безнадзорности и правонарушений. График работы площадок будет опубликован на сайте нашего Департамента до начала летней оздоровительной кампании», - пояснила Елена Чернега, руководитель Департамента образования Самары.

Всего данной формой летней занятости будет охвачено более 100 тысяч детей.

По информации руководителя городского Департаменты опеки, попечительства и социальной поддержки Ольги Слесаревой, муниципальными детскими оздоровительными учреждениями «ДОЛ «Волжский Артек» и «Волжанка» предоставлено более двух тысяч путевок, из них около 800 – для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Бесплатными путевками в эти лагеря в первую очередь были обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В этом году в «Волжанке» проведен ремонт душевых, отремонтированы медицинские кабинеты (ингаляторий, физиотерапевтический кабинет), закуплено дополнительное медицинское оборудование для физиопроцедур. На территории оздоровительного учреждения проложены новые дорожки, отремонтировано уличное освещение.

В «Волжском Артеке» проведен капитальный ремонт жилого корпуса №5, в котором обустроены санузлы, спальные комнаты на 4-5 человек. На территории лагеря отремонтировано более 600 квадратных метров асфальтового покрытия, установлена новая детская игровая площадка. Приобретен и до начала купального сезона будет установлен в бассейн специальный подъемник для маломобильных детей.

«В летний период работы особое внимание на всех объектах должно быть уделено обеспечению безопасности детей во время их нахождения в лагере - антитеррористической, противопожарной и санитарно-эпидемиологической. Все вопросы, касающиеся отдыха детей, на особом контроле», - подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.

Кроме того, к организации летнего досуга детей и подростков активно подключились муниципальные музеи, театры и дома культуры, учреждения дополнительного образования и самарские библиотеки. Летом у ребят будет большой выбор проведения досуга на любой вкус - выставки, фотовыставки, обзорные и интерактивные экскурсии, памятные вечера, спектакли, детские фестивали, творческие мастерские, интерактивно-развивающие программы, мастер-классы, кинолектории, квесты, пленэры и концерты.

Муниципальными учреждениями культуры планируется провести 1 072 мероприятия для детей и подростков с охватом более 74 тысяч человек.

«Важным направлением работы является временное трудоустройство подростков на летний период, - отметила Татьяна Шестопалова, руководитель самарского Департамента культуры и молодежной политики. – В этом году планируется трудоустроить не менее 3 500 человек. Информационные письма для заключения соглашений направлены в промышленные предприятия города, учреждения городского хозяйства и общественные организации. На сегодняшний день договор уже заключили 328 подростков».

Традиционно летнее время - наиболее активный период проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. В летний период 2019 года гостей и жителей нашего города ждет разнообразная и насыщенная программа: Российско-Китайские молодежные летние игры, Кубок России и Первенство России по пляжному теннису, суперфинал Чемпионата России по пляжному футболу, фестиваль ГТО, легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», районные и городской этапы соревнований «Лето с футбольным мячом», парусная регата памяти Владимира Высоцкого, турнир по баскетболу памяти Ю.П.Тюленева «Samara Open» и многое другое.

В Самаре летом 2019 года также будет продолжена работа тренеров по месту жительства. В каждом районе города на спортивных площадках работают около 100 тренеров по месту жительства, которые проводят занятия два раза в неделю.

В летний период на пляжах самарской набережной будут организованы спортивные занятия, мастер-классы, соревнования по пляжным видам спорта, детские активности. Мероприятия будут проводиться квалифицированными инструкторами, аниматорами, на площадках будет работать ведущий-координатор. Для всех желающих будут предоставлены оборудованные спортивные площадки и инвентарь.

На площадь Куйбышева вернется мини-футбольное поле размером 20х40 метров с искусственной травой, а также впервые будут установлены две площадки для стритбола. На набережной и в городских парках будут организованы занятия по скандинавской ходьбе, йоге, силовой гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, аэробике, восточным танцам, дыхательной гимнастике, парковому волейболу, стритболу, фитнесу. передает пресс-служба горадминистрации. 
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