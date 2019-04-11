В Самаре в поселке Управленческий открыли монумент "Ракетный двигатель НК-33"

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В церемонии открытия монумента участие приняли губернатор, генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации, руководство ПАО "Кузнецов", сотрудники предприятий и ветераны космической отрасли СО."Это событие - свидетельство восстановления справедливости, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к ветеранам завода. - Мы не просто установили монумент двигателю, а отдаем дань уважения конструкторскому гению, гениальной мысли людей, определивших будущее нашей страны и всей планеты"."Я горжусь тем, что именно наш город считается космической столицей России, и вклад двигателестроителей в это высокое звание крайне велик, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы установили монумент героическому труду тысяч работников заводов ракетно-космической отрасли, прежде всего - ПАО "Кузнецов"."Важно,что у наших ведущих предприятий хорошее будущее. Я очень надеюсь, что трудовые коллективы нынешних поколений будут достойны первооткрывателей космоса, тех, кто создал славу, лидерство нашей страны в космосе. У предприятий отрасли очень серьезные планы", - отметил губернатор.ПАО "Кузнецов" обеспечено госзаказами до 2027 года. В прошлом году началась реализация 13 инвестпроектов строительства и технического перевооружения. Инвестиции - порядка 10 млрд рублей. Еще одна задача - возобновить выпуск двигателей НК-32 второй серии для стратегического бомбардировщика Ту-160М2."Серьезные задачи поставлены перед предприятиями страной, Президентом. Я надеюсь, что мы добьемся результатов. Залог этого - достижения предприятий, созданные ветеранами отрасли. Мы будем равняться на их подвиг, и сделаем новые шаги в развитии отрасли", -подчеркнул Дмитрий Азаров, передает департамент информационной политики СО.