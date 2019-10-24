Татьяна Москалькова согласовала назначение Ольги Гальцовой на должность УПЧ в Самарской области
24 октября 2019 17:01
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Данная встреча проводилась в рамках реализации положений закона Самарской области №45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области» (п.4 ст.7), согласно которым до рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного Самарская Губернская Дума согласовывает её с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
В ходе встречи Татьяна Москалькова и Ольга Гальцова обсудили актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе этапы решения проблемы обманутых дольщиков.
Уполномоченные также уделили особое внимание вопросам избрания мер пресечения для лиц, находящихся под следствием, в частности, участившиеся заключения под стражу.
По итогам беседы Татьяна Москалькова согласовала назначение Ольги Гальцовой на должность Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
Вопрос о назначении Уполномоченного по правам человека в Самарской области будет рассмотрен на заседании Самарской Губернской Думы, передает пресс-служба УПЧ в СО.
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