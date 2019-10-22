Статус исторического поселения планируется присвоить центру Самары уже до конца года
22 октября 2019 18:26
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Открывая заседание Градсовета, губернатор подчеркнул, что разработка концепции формирования исторического поселения Самары крайне важна для дальнейшего развития областной столицы, сохранения ее исторического облика.
«Моя позиция что в 2010 году, когда я приступил к должности главы городского округа Самары, что теперь, никогда не менялась, – отметил Дмитрий Азаров. – Центр Самары – это наше достояние, жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений».
Напомним, что работа по присвоению центру города статуса исторического поселения начата Правительством и Администрацией Самары год назад и сегодня вышла на финишную прямую. Участники заседания в ходе Градсовета подробно обсудили, какая работа уже проведена и что даст центру Самары этот статус.
С основным докладом выступил врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. Он представил концепцию формирования исторического поселения части Самары и отметил, что вполне реально получить этот статус уже до 20 декабря этого года. Владимир Филипенко акцентировал внимание коллег на том, что присвоение статуса исторического поселения центру областной столицы – это первый, но крайне значимый шаг к концепции комплексного развития данной территории. Он отметил, что вопрос о присвоении статуса необходимо «запараллелить» с утверждением объединенной зоны охраны объектов ОКН и внесением изменений в правила застройки и землепользования Самары. Вкупе это создаст единый режим землепользования в исторической части города.
В соответствии с предлагаемой концепцией, в особую зону попадет около 1500 объектов культурного наследия, в том числе 47 объектов федерального значения, 446 регионального, 686 ценных градоформирующих объектов и более 230 вновь выявленных объектов исторического наследия. Помимо зданий, предметом охраны являются места исторических крепостей, природные ландшафты, улицы, площади. Многие из них нуждаются в восстановлении. Новый статус позволит привлекать дополнительные источники финансирования на восстановление этих ОКН.
Кроме того, статус исторического поселения обеспечит исполнение установленных градостроительных регламентов и исключит возможность их вольной трактовки и изменений. Территория поселений условно будет разделена на четыре зоны. В зону стабилизации попадают участки с высокой сохранностью исторической среды. Здесь высотность застройки останется неизменной и составит от 2 до 5 этажей. В зоне интенсификации разрешается повышать высоту зданий на 1-3 этажа. Зона трансформации позволяет строить здания до 6 этажей. Четвертая зона будет рекреационной территорией с парками и скверами.
При этом и после получения особого статуса архитектурному сообществу предстоит решить ряд проблем, связанных с последствиями точечной застройки прошлых лет. Архитектор, советник губернатора Виталий Стадников, в частности, предложил порядок работы со «свечками» многоэтажек в исторических кварталах. Каждому такому объекту, особенно имеющему «зияющие» глухие торцы, необходимо разработать проект окружающей застройки с понижением этажности до уровня исторического фона. Точечная работа по каждому такому объекту позволит гармонизировать архитектурный облик этих кварталов.
По оценкам архитекторов, присвоение статуса исторического поселения отнюдь не «закрывает» старый центр для застройки, а наоборот, придаёт новые возможности по развитию территории – при соблюдении всех градостроительных регламентов и ограничений, по четким и понятным правилам.
Председатель реготделения ВООПИК Нина Казачкова оценила проведённую властями работу по присвоению Самаре статуса исторического поселения, однако отметила, что крайне важно получить статус не только регионального, но и федерального значения. Виталий Стадников отметил, что на сегодняшний день статусом исторического поселения федерального значения не обладает ни один город-миллионник за исключением Санкт-Петербурга, что не мешает таким крупным городам как, например, Казань, гармонично развивать историческую среду и привлекать средства на сохранение наследия.
Архитектор Алексей Герасимов отметил, что за его более чем 50-летний опыт работы в Самаре это первый пример столь обстоятельной работы по сохранению исторической среды. «Сегодня мы обсуждаем чрезвычайно важные для Самары вопросы исторического поселения. Потому что мы, архитекторы, все любим Самару, особенно историческую часть, и страшно переживаем, когда там возникают вот эти «небоскребы» кирпичные. Присвоение статуса исторического поселения – это важное событие, которое позволит впоследствии избежать нарушений», – отметил Алексей Герасимов.
Заведующая кафедрой градостроительства архитектурного факультета СамГТУ Елена Ахмедова отметила, что в ходе подготовки решения по присвоению статуса исторического поселения была проделана огромная работа. «Не только Союз архитекторов, но и университет накапливал материал для работы много десятилетий. И вот наконец это пошло в дело. И мне кажется то, что сейчас принимается решение сначала по присвоению регионального статуса, а потом будет проработка присвоения статуса федерального – это очень разумно. Все сложилось. Мне хочется, чтобы и дальше было так. Это очень удачно», – отметила Елена Ахмедова.
Вице-президент Союза архитекторов России Михаил Корякин дополнил, что в законодательстве не так давно появилось понятие «историческое поселение» и отметил, что историческое поселение придаст особый статус центральной части Самары, даст возможность более строго относиться к ее застройке. «Совместная работа органов архитектуры и управления госохраны культурного наследия позволит выдержать тот режим, создать тот образ исторического поселения, который Самара заслуживает, – сказал архитектор. – При присвоении статуса исторического поселения важна программа по реконструкции исторической части города, где как раз будут сведены все движущие силы, которые могут преобразовать эту среду. Это и бизнес, и власть, и сетевые компании, это и жители, общественники. Это единая программа должна объединить усилия всех жителей города для того, чтобы не позволять разрушать историческую среду».
В процессе обсуждения этого вопроса Дмитрий Азаров подчеркнул: присвоение статуса исторического поселения регионального значения – шаг к тому, чтобы в дальнейшем предпринять все меры по сохранению уникального образа Самары и получить федеральный статус, если в этом будет необходимость. «Наша задача – создать такие условия и механизмы, при которых бы старый центр развивался гармонично, что позволило бы приводить в порядок те объекты, которые давно требуют реставрации, одновременно не допуская градостроительных просчетов при проектировании новой застройки». При этом губернатор подчеркнул, что негласно мораторий на высотную застройку в старом центре уже действует. Так в границах исторического центра до улицы Полевой уже понижена в 2 раза разрешённая высотность (для распространённых зон Ж3 и Ц1 разрешено строительство не более 12 метров), не принимаются положительные решения, касающиеся отклонений по высоте. Кроме того, предельно тщательно анализируются ранее выданные ГПЗУ, по которым допускалось высотное строительство. Большая часть центра Самары покрыта охранными зонами ОКН, в границах которых допускается высотность 12-15м (максимум 21 м). Дмитрий Азаров обратил внимание минстроя на необходимость информировать не только профессиональное сообщество, но и общественность о том, какие градостроительные регламенты действуют в старом центре сегодня. «Когда нас призывают ввести мораторий, люди не знают о том, что эти ограничения, де-факто – мораторий, действуют и теперь: как только Елена Владимировна Лапушкина стала главой Самары, сразу об этом договорились, и позиции выдерживаем», – подчеркнулгГубернатор. А чтобы общественники всегда были в курсе того, какая работа ведётся в области градостроительства, Глава региона пригласил войти в Совет Нину Казачкову.
Члены Совета единогласно высказались за присвоение старому центру Самары статуса исторического поселения. В пользу этого решения выступила и Глава города Елена Лапушкина. Архитекторы поблагодарили Дмитрия Азарова за то, что такая большая работа была им инициирована и поддержана. Теперь профессиональному сообществу предстоит закончить работу с документацией, а также принять решение относительно того, по какой улице будет пролегать граница исторического поселения. Большинство архитекторов высказываются в пользу ул. Полевой. Другие отмечают, что в кварталах от Полевой до Маяковского уже очень много высотной застройки, и предлагают сделать этот участок «буферной зоной», где будут применяться менее строгие регламенты по застройке.
Подводя итог обсуждению, Глава региона отметил «У нас есть все сегодня возможности, и мы их должны реализовать, чтобы в кратчайшие сроки принять документ, защищающий городскую среду, исторический центр города от любых непродуманных решений», передает пресс-служба облправительства.
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