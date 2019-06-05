Стартовало исследование «Открывая город. Естественная география и качество жизни в Самаре»
5 июня 2019 17:34
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Исследование «Открывая город. Естественная география и качество жизни в Самаре» проводят общественная организация «За информационное общество» и самарские социологи из Лаборатории пространственных исследований.
Проект рассчитан на реализацию до октября 2019 года и включает в себя пять этапов:
1. Социологическое исследование естественной районизации Самары и составление карты сложившихся территориальных сообществ города. Сбор оценок жителями о качестве жизни в городе с учетом границ естественных микрорайонов.
2. Производство и публикация мультимедийного сайта с данными исследования и многослойной интерактивной картой, на которой продолжится сбор мнений о качестве жизни на территориях. Формирование рейтинга микрорайонов по качеству жизни.
3. Проведение мероприятий для обсуждения итогов исследования с общественниками, представителями власти, девелоперами и другими группами, заинтересованными в городском развитии.
4. Анализ соответствия сложившихся территориальных сообществ разделению внутригородских районов Самары на избирательные округа и формирование рекомендаций для избирательной комиссии Самарской области по изменению границ округов.
На первом этапе проекта всем жителям Самары предлагается заполнить анкету на сайте "Открывая город" и рассказать о своей Самаре – о том, как выглядят границы микрорайона Самары, в котором живет человек, и высказать мнение о качестве жизни на этой территории, передает пресс-служба горадминистрации.
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