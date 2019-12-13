Самарская площадка с научными разработками признана одной из лучших на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО»

105

АНО «Институт регионального развития», как управляющая компания научно-образовательного центра Самарской области организовала свою стенд-выставку для работы на мероприятии. Региональные вузы - участники консорциума НОЦ СО представили более 20 своих научных разработок.Одним из центральных экспонатов стенда стало изобретение студентов Тольяттинского государственного университета - электробайк «Black Panther». Это экологически чистое транспортное средство уже признано самым быстрым в Европе в своей группе. Команда «Смарт Мото Челендж» ТГУ стала абсолютным чемпионом в классе А на международных соревнованиях в Барселоне. Байк развивает скорость до 60 километров в час (обычно предел для машин такого класса 45-50 км/ч), столько же – 60 километров - байк способен проехать без подзарядки.Еще одна разработка ТГУ, к слову сказать, дважды обладателя статуса Федеральной инновационной площадки и дважды лауреата Премии Правительства РФ в области качества, материал для имплантов, который растворяется без следа в теле человека. Это прочный, пластичный и дешевый магниевый сплав. Он не дает аллергических или воспалительных реакций. Сплав относится к категории слаболегированных (имеющих минимальное количество примесей), поэтому, помимо уникального сочетания прочности с пластичностью, он имеет еще одно преимущество – низкую цену. Новая разработка может активно применяться в травматологии и челюстно-лицевой хирургии при имплантации. К примеру, при переломах костей при установке штифтов и пластин пациенту не нужна будет повторная операции для того, чтобы их удалить. Это снизит риск осложнений, а также сократит время реабилитации пациента. Это уже подтверждено практически. Первая операция прошла 5 сентября, пациент чувствует себя отлично. Сейчас на изобретение оформляется патент.Самарский университет как передовой научно-образовательный центр в сфере аэрокосмических исследований и технологий привез макет будущегокосмического аппарата «АИСТ-2Т». Конкурс на создание завершился всего три недели назад. Победителем стал самарский РКЦ "Прогресс". Аппаратпредназначен для дистанционного зондирования Земли и научных экспериментов. Спутник сможет вести съемку планеты в стереоскопическом режиме.Самарский государственный университет путей сообщения как лидер транспортных инноваций Поволжья презентовал диспергатор - это перемешивающее устройство, которое позволяет конвертировать дизель на природный газ. Таким образом, тепловозы ездят на комбинированном топливе. Это безопасная технология, происходит снижение вредных выбросов, увеличение мощности и сокращение удельного расхода топлива.Самарский государственный технический университет - опорный вуз региона и крупнейший технополис Поволжья привез на выставку 3D-сканер и надводно-подводный аппарат для эхо-мониторинга акваторий. Первый может за 5 секунд осуществить фронтальное сканирование, а второй представляет изсебя уникальную конструкцию, гибрид автономного надводно-подводного аппарата и беспилотного летательного аппарата. Гордость политеха - диффузор камеры сгорания, проект доведен до стадии литья, создавался при помощи 3D-принтера. Разработка уже используется на ракетах-носителях, производимых «Металлист-Самара».Самарский государственный медицинский университет показал интерактивный обучающий программный продукт для студентов и врачей «Стол Пирогов». Это 3D-атлас человеческого тела. С его помощью преподаватель может четко выстраивать логику обучения студентов и врачей циклу естественно-научных дисциплин: топографическая анатомия, патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и другие. Использование программного комплекса позволяет выстроить полный цикл обучения от визуального знакомства с анатомическим материалом и получения текстовой информации до проверки качества полученных знаний и автоматической обработки результатов. Разработка, созданная в университете командой медиков, инженеров и IT-специалистов, составляет достойную конкуренцию импортным аналогам. Стол «Пирогов» поставляется в университеты России и стран СНГ, в школы медико-биологического профиля. Кроме того, медуниверситет привез на выставку оборудование виртуальной реальности, основанное на VR и AR технологиях, используемое для обучения, безопасности в промышленности, маркетинга, продаж и т.д.Самарский государственный аграрный университет представил на «ВУЗПРОМЭКСПО» свою интеллектуальную систему прогнозирования и мониторинга погодных условий при возделывании сельскохозяйственных культур, разработанную совместно с индустриальным партнёром ООО "Кайпос". Метеостанция собирает данные с подключенных к ней сенсоров и передает их на web платформу, где они накапливаются и обрабатываются. Для получения данных достаточно интернет-браузера. Их можно получить с любой точки планеты, достаточно иметь логин и пароль на веб-платформе AGROKEEP. Эта система мониторинга КAIPOS автономна и компактна, работает от солнечной энергии. Кром того, ее можно использовать совместно с радио-контроллерами для автоматизации закрытого грунта, овоще- и фруктохранилищ, а также автоматизировать систему полива. Использование платформы Agrokeep дает возможность получать агрономический прогноз погоды на территории хозяйства, прогноз заморозков, прогноз появления вредителей и развития заболеваний, а также оптимальное время применения пестицидов, расчет созревания культур и водный баланс. Также самарские ученые-аграрии активно разрабатывают и внедряют в образовательный процесс современные цифровые обучающие пособия. Еще одна разработка аграрного вуза - интерактивное обучающее пособие «Цифровая корова». Это своеобразный «3D-атлас по анатомии крупного рогатого скота», разработка предназначена для изучения анатомии и морфологических структур животного. Это продукт межвузовской кооперации Самарского государственного аграрного университета и Самарского государственного медицинского вуза. Прямых аналогов в мире нет. 3D-атлас по анатомии крупного рогатого скота, так называемая «Цифровая корова», экспонировался на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая Осень 2019», где был удостоен золотой награды.Оба проекта: и «Цифровая корова», и «Метеостанция» презентуют в ходе образовательного интенсивна "АгроОстров". Он будет проводиться в Самарской области силами АСИ, платформы НТИ и университета НТИ 20.35.Лейтмотивом выставки стало обсуждение магистральных направлений развития научно-образовательного сообщества и алгоритмов сотрудничества между государством, наукой и бизнесом, а также популяризация науки среди молодежи и формирование карьерных траекторий для юных ученых, студентов и выпускников вузов. Институт регионального развития, реализуя задачи управляющей компании НОЦ Самарской области, организовал и обеспечилпроведение коворкинг-сессии «Трансформация образовательных программ» в режиме открытого микрофона с участием экспертов федерального уровня.Среди спикеров, которые проявляют интерес к проекту НОЦ СО: директор центра обучения и развития «Корпоративная сетевая академия» (ГК «Ростех»)Ольга Балашова, руководитель направления продвижения Олимпиады НТИ Ольга Прудковская, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Московской школы управления Сколково Дмитрий Судаков. Вел мероприятие модератор «Сколково» Даниил Добрынченко. Помимо основных докладов в дискуссии прозвучали заинтересованные мнения заместителя директора фонда «ЦСР «Север-Запад» Дмитрия Санатова и ведущего эксперта Минобрнауки РФ, научного руководителя экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгения Сженова.Было проведено экспресс-исследование текущей ситуации, анализ существующих вызовов и проблем, поиск решений по совершенствованию и развитию траектории образовательных программ Самарского региона.Эксперты сошлись во мнении, что науку смогут двигать вперед и внедрять на производстве только те, кто обладают компетенциями, соответствующими запросам индустриальных партнеров, их стратегиям развития и научно- техническим планам. Говорили об атласе будущих профессий. Исчезнетнесколько десятков из тех, что есть сейчас, но появится более 300 новых. Всем, кто хочет быть успешным, придется учитывать образ будущего,ориентированный на новые технологии и тренды, трансформирующие мир. И эти новые компетенции необходимо наращивать с юности. Для этого надовключать школьников в производственный процесс и научно-технологические инициативы и прорывы. Именно на это ориентирован самарский проект«Кванториум - 63 регион». Не случайно он очень заинтересовал специалистов из госкорпорации «Ростех» - якорного индустриального партнерарегионального НОЦ, при поддержке которого и при участии Корпоративной Сетевой Академии Ростеха под руководством Елены Романовой, в Самарскойобласти реализуются крупные проекты.Эта коворкинг-сессия дала новый толчок в формировании образовательной части программы НОЦ Самарской области. Именно на площадке НОЦ можетосуществляться эта практикоориентированная подготовка будущих профессионалов, и это будет гораздо быстрее, чем, если бы вузы занимались этим самостоятельно.«Мне кажется, у команды, которую возглавляет советник губернатора Самарской области, хороший потенциал. Очень здорово, что у НОЦ СО есть такие индустриальные партнеры, как «Ростех». Очень важно в работе любого НОЦ выстроить сетевое взаимодействие бизнеса с федеральной властью, с университетами. Верю, что вы победите», - отметил Евгений Сженов.Кроме того, советник губернатора Самарской области, генеральный директор «Института регионального развития» Ольга Михеева приняла участие в панельной дискуссии «Новый ландшафт современного образования», организатором которого выступил департамент проектной деятельности Минобрнауки России. Рассказала о научно-производственном потенциале нашего региона и о том, что представляет из себя Научно-образовательный центр Самарской области. В свою очередь директор Департамента проектной деятельности Министерства Науки и высшего образования Андрей Зарубин отметил, что НОЦ СО один из самых перспективных в РФ.По итогам выставки, организаторы «Вузпромэкспо» отметили самарскую площадку с научными разработками как одну из лучших, передает пресс-служба облправительства.