Самарская область стала одним из победителей всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства

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Конкурс проводится с целью развития добровольчества в регионах России. Первый раз конкурс прошел в 2018 году, в Год добровольца. Регионы, представившие лучшие региональные практики, получили дополнительное финансирование на развитие добровольчества.В 2019 году конкурс проводился в обновленном формате. Впервые проекты оценивались в 2 этапа: заочный и очный. В этом году в конкурсе приняли участие 74 субъекта Российской Федерации, 61 – получил возможность защитить свои проекты на очном этапе. Самарскую область на очном этапе представляли, замминистра образования и науки – руководитель департамента по делам молодежи и, руководитель «Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области».Председателем экспертной комиссии выступал, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.По итогам конкурса Самарская область вошла в число 37 лучших регионов, получив дополнительное финансирование на развитие добровольчества. Проекты оценивали 20 ведущих федеральных экспертов.Жюри на очном собеседовании высоко оценило деятельность региона по развитию добровольчества, отметило инновационность и перспективность проектов, связанных с исполнением задач национального проекта «Образование».В 2020 году Самарской области будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию 4 практик, направленных на развитие инфраструктуры Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества, создание сети волонтерских штабов в муниципальных образованиях и образовательных организациях региона, проведение комплекса исследований в сфере добровольчества и организацию поощрения волонтеров.Сергей Бурцев: «Самарская область второй год подряд побеждает в конкурсе «Регион добрых дел». Это в очередной раз доказывает, что в нашем регионе живут добрые, бескорыстные люди, готовые всегда прийти на помощь. В этом году конкурсная заявка Самарской области была направлена на поддержку эффективных практик добровольчества в муниципальных образованиях области и развитие добровольчества в малых городах и поселениях. Победа в конкурсе позволит нам на более качественном уровне продвигать идеи добровольчества не только в крупных городах, но и в небольших селах и деревнях нашей области. А это важное условие для ведения качественной и системной работы в рамках национального проекта «Образование».Напомним, в 2018 году Самарская область побеждала в конкурсе «Регион добрых дел». В результате в 2019 году в регионе был создан «Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области». Его силами проводится системная работа по продвижению идей добровольчества в регионе, разрабатываются методические рекомендации, обеспечивается развитие волонтерства, ведется информационная работа, передает пресс-служба облправительства.