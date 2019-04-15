Самара вошла в топ-100 муниципалитетов России

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В понедельник, 15 апреля, в городской Администрации под председательством Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, на котором стало известно, что Самара вошла в число 100 лучших муниципалитетов России 2018 года. Рейтинг составлен Клубом руководителей муниципальной сферы.Клуб руководителей муниципальной сферы - это крупнейшее в России объединение руководителей отрасли, которое занимается вопросами повышения престижа сферы муниципального хозяйства и управления, развития взаимодействия гражданской составляющей оборонно-промышленного комплекса и муниципальной отрасли, а также является площадкой для обмена опытом специалистов муниципального хозяйства из различных регионов России.При составлении рейтинга эксперты оценивали динамику основных показателей экономического, инвестиционного инфраструктурного и хозяйственного развития, а также вовлечённость жителей в работу по развитию города, передает пресс-служба горадминистрации.