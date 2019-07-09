Пожарно-химические станции СО получили новую спецтехнику

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В рамках реализации проекта "Сохранение лесов" с 2019 по 2021 годы за счёт федерального бюджета запланирована закупка 78 единиц специальной техники и 21 единицы лесохозяйственного оборудования.В этом году приобретено:- 15 тракторов со спецоборудованием;- 7 патрульных автомобилей повышенной проходимости с оборудованием для тушения пожаров;- 7 единиц лесокультурной техники (посадочные машины,кусторез,плуг,каток- осветлитель лесных культур и т.д.), передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО