Поисковики рассказали, как не заблудиться в лесу
15 августа 2019 22:09
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По словам девушки, в поход стоит обязательно захватить свисток, так как его звук разносится дальше крика.
— Взять компас, если вы знаете, что с ним делать, взять зажигалку, спички, перекус, например, шоколадку, полностью заряженный мобильный телефон и power bank к нему, — передаёт РИА "Новости" слова волонтёра.
Выбирать одежду в лес нужно ярких расцветок. Не стоит надевать, как это многие привыкли делать, камуфляжную одежду. Также важно, чтобы она была непромокаемая. Перед походом следует внимательно изучить то место, куда собираетесь. Ксения советует скачать карты или распечатать их и взять с собой.
Заблудившись в лесу, лучше оставаться на месте. Ни в коем случае не стоит паниковать. Первым делом нужно попробовать позвонить близким, если связи нет — набрать 112.
Кнорре-Дмитриева порекомендовала на время ожидания занять себя делами — развести костёр, просушить одежду. Важно беречь себя от переохлаждения — ночью спать на ветках или наваленном лапнике, а не на земле.
Коля Бархатов потерялся в болотистых лесах Большереченского района Омской области. Поиски ребёнка, который провёл в тайге более двух суток, не прекращались даже ночью: поисковики по несколько раз исследовали места, где мог быть ребёнок. В итоге мальчика нашли в 800 метрах от штаба, который разбили на месте, где родители в последний раз видели сына.
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Комментарии
Социум
15 августа 2019 22:09
Так, в поход стоит обязательно захватить свисток, так как его звук разносится дальше крика. Социум
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