Трехлетний мальчик, пропавший в сибирской тайге двое суток назад, найден живым
15 августа 2019 13:51
119
Об этом сообщают добровольцы из "Доброспаса" и "Лизы Алерт", которые участвовали в поисках в числе 600 человек, прочесывавших леса в 260 км от Омска.
Напомним, ребенок пропал днем 13 августа 2019 года в тайге, куда его привезли на автомобиле родители. Сами они отправились в лес за ягодами, а сына оставили в машине. По их словам, отсутствовали они около 15 минут. А когда вернулись, мальчика не было.
Родители искали мальчика 3 часа, а затем отправились в полицию.
Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", место, где пропал ребенок, находится в 260 км от Омска. Туда к полуночи прибыли омские волонтеры, а также 4 экипажа "Лиза Алерт" из Новосибирской области.
Ночью 14 августа в тайгу прилетели пилот БПЛА и картограф из Москвы.
Ребенка искали следователи СК РФ, полицейские из УМВД России по Омской области, сотрудники Росгвардии, ГУ МЧС России, УФСИН по Омской области, конные службы, поисковые отряды "Лаза Алерт" и "Доброспас", квадроциклы, пилоты беспилотных летательных аппаратов, 2 частных самолета, вертолёт. Лес прочесывают кинологи с собаками. На месте исчезновения мальчика находилось более 600 человек.
Мальчик в настоящее время в удовлетворительном состоянии, пишут очевидцы. Где он провел эти двое суток, пока не уточняется. Кто-то сообщает, что он оказался в болоте, кто-то говорит, что просто был в лесу. Его кепку нашли в 4 км от машины, где его оставили родители, сколько он еще прошел, потеряв головной убор, неизвестно.
По предварительным данным, у ребенка нет ни обезвоживания, ни истощения, но он весь покусан комарами и мошками. Мальчика на месте осмотрели врачи.
Площадь поисков мальчика составила 80 квадратных километров, пишет СитиТраффик.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 августа 2019 17:15
Два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа жилого дома. Это не понравилось 70-летнему местному жителю. Закон
62
13 августа 2019 21:23
Суд взялся за разбор поставок медоборудования, а бизнесмен отказался от услуг адвоката Паулова. Закон
357
13 августа 2019 20:59
В Мосгоризбиркоме сообщили, что зарегистрируют члена партии «Яблоко» на заседании 14 августа. Ранее окружная избирательная комиссия дважды отказывала ему.... Закон
310
13 августа 2019 17:03
Согласно законам республики, бывшему президенту Киргизии может грозить пожизненное заключение. Закон
326
13 августа 2019 16:26
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Закон
292
13 августа 2019 15:41
Девушка читала свои показания с телефона. Заседание пришлось приостановить из-за того, что потерпевшей стало плохо. Закон
365
11 августа 2019 17:38
Чтобы рассчитаться с "долгом", женщине потребуется около 22 тысяч лет. Закон
639
Происшествия
15 августа 2019 17:49
Сейчас бомба обезврежена и вывезена в безопасное место, где её ликвидируют. Происшествия
58
15 августа 2019 16:25
Авиадиспетчеры заметили дым и огонь у правого шасси во время руления по взлетно-посадочной полосе Происшествия
79
15 августа 2019 14:42
"От собранности экипажа, его профессионализма, выдержки зависит очень многое. То, что все живы, все спасены - это великое счастье". Происшествия
206
Криминал
15 августа 2019 09:55
Трагедия произошла на улице. Криминал
168
14 августа 2019 10:12
Мужчине может грозить лишение свободы на срок до десяти лет. Криминал
237
13 августа 2019 16:34
У него изъято свыше килограмма героина и гашиша. Криминал
284
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
435
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
957
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
533
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
642
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
556
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
466
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
530
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
362
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
540
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
893
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
869
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
808
Мероприятия