Определены дополнительные категории граждан, которые могут получить компенсацию за приобретенное оборудование для приема цифрового ТВ

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В Самаре предусмотрено возмещение затрат за приобретенное оборудование в виде компенсации части расходов гражданам, являющимся в период с 1 марта по 30 ноября 2019 года получателями одной из следующих мер социальной поддержки:- ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;- денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих одинокопроживающих, граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;- ежемесячное социальное пособие для малоимущих семей и малоимущих одинокопроживающих, граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;- материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.К тому же, утверждены дополнительные категории граждан, имеющих право на получение компенсационной выплаты, это:- инвалиды по слуху, которые были обеспечены телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, либо получили компенсации за самостоятельное приобретение такого телевизора с 01.01.2010 по 31.12.2018;- участники Великой Отечественной войны;- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;- лица, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, полученной в период ведения боевых действий в Демократической Республике Афганистан, постоянно проживающие на территории Самарской области, и ветераны боевых действий из числа военнослужащих, указанные в пункте 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", принимавшие участие в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан, постоянно проживающие на территории Самарской области, получившие единовременную денежную выплату в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 13.02.2019 № 14 "О предоставлении в 2019 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на территории Самарской области";- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий- инвалиды I группы;- многодетные семьи, получающие меры социальной поддержки в соответствии с Законом Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».Обращаем внимание, что компенсационная выплата предоставляется однократно на компенсацию расходов за приобретенное в период с 1 ноября 2018 года по 30 ноября 2019 года оборудование для приема ЦТВ и не может превышать 1200 рублей.Для получения компенсационной выплаты гражданам необходимо обратиться в период с 1 апреля по 30 ноября 2019 года в отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту регистрации или в любое отделение МФЦ со следующими документами (подлинники и копии):- паспорт заявителя и СНИЛС;- документы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования (чек, товарный чек и т.д.);- технический паспорт приобретенного оборудования, гарантийный талон или другой документ с информацией о серийном номере устройства;- расчетный счет, открытый в кредитной организации.Отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению:- центральный отдел (Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Самарский районы): ул. Никитинская, 79, 337-10-47, 337-11-30;- Красноглинский отдел: ул. С. Лазо, 33, 950-52-70;Куйбышевский отдел: ул. Рижская, 9, 330-68-23;- Безымянский отдел (Промышленный, Советский, районы): ул. Физкультурная, 100, 997-11-57, 995-30-88;- Кировский район: пр. Металлургов,11, 992-24-14;- любое отделение МФЦ.