Два представителя Самарской области вышли в финал конкурса "Лидеры России"

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Из них 7 участников представляют Республику Татарстан, 6 – Республику Башкортостан, 4 – Чувашскую Республику, 3 финалиста – из Нижегородской области, по 2 представителя от Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, по 1 финалисту – от Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. 1-2 февраля на стадионе «Нижний Новгород» состоялся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из ПФО.Они отметили, что у Самарской области была очень дружная команда, до начала соревнований им передали пожелания успеха от губернатора Дмитрия Азарова. Теперь предстоит суперфинал в Сочи, который пройдет весной. За выход в суперфинал им положен образовательный грант – один миллион рублей, который можно потратить на повышение квалификации на лучших курсах для управленцев. А в случае победы уже в суперфинале конкурса «Лидеры России» - участие в программе наставничества с известными лидерами бизнеса, топ-менеджерами и выдающимися государственными деятелями, в их числе и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.«Участники полуфинала в Приволжье очень разные – среди них есть представители ракетно-строительной промышленности, индустрии развлечений, пекари, сотрудники гражданской авиации, издатели, владельцы бизнеса, госслужащие. В полуфинале принимает участие мама девятерых детей. У 47 конкурсантов – научные степени: 44 – кандидаты наук, 3 участника имеют докторскую степень, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. – Всего в полуфинале приняли участие 282 человека из всех регионов федерального округа. И все они – уже победители, потому что успешно прошли серьезный отбор из почти 42 тысяч заявок».В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ПФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый конкурсант получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.«Конкурс «Лидеры России» – не только попытка реализовать механизм социальных лифтов, но и – найти людей, которые могут решать сложные вопросы и имеют свежий взгляд на проблемы, – прокомментировал общественный и государственный деятель, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой. – Сегодняшние ребята способны и готовы смотреть на проблемы по-другому. Они очень хорошо чувствуют меняющийся мир. Приблизительно 40% участников – это те, кто также заявлялся на первый и второй сезоны. У них есть навыки, но, тем не менее, они идут вновь сюда. По разным причинам – и не только для того, чтобы их заметили, а чтобы самореализоваться».Помимо оценочных мероприятий на полуфинале состоялись встречи и мастер-классы. Лекцию о перспективах экономики России для участников полуфинала прочитал декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., постоянный представитель главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации, заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич пообщался с полуфиналистами конкурса из Удмуртии.Для выхода в суперфинал помимо успешного преодоления очного полуфинала участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи, передает пресс-служба конкурса управленцев «Лидеры России».