Дмитрий Азаров встретился с коллективом и ветеранами РКЦ «Прогресс»
11 апреля 2019 22:15
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«Сегодня, как и в предыдущие годы, не только я, но и все жители Самарской области гордятся достижениями наших предприятий аэрокосмической отрасли, и в первую очередь — флагманом РКЦ «Прогресс»,- отметил глава региона. Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам: «Космическое лидерство, достигнутое предыдущими поколениями ракетостроителей, мы обязаны сохранить. Взяв на вооружение героический труд ветеранов, их самоотверженность. Это амбициозная и непростая задача в условиях быстро меняющегося времени. Я рассчитываю, что нынешнее поколение сотрудников РКЦ «Прогресс» с этой задачей справятся. Для этого есть всё — мощная производственная база, научно-технологический, кадровый потенциал».
Глава региона подчеркнул, у предприятия большие планы, в том числе по разработке ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Комплексные испытания должны начаться уже в 2022 году. «Это масштабная, перспективная программа, — отметил Дмитрий Азаров, — От этой работы зависит будущее не только РКЦ «Прогресс», аэрокосмического кластера Самарской области, но и космическая программа России в целом. Мы все понимаем, как мало времени осталось. Но я не сомневаюсь, что вы достойно справитесь с этой задачей».
Губернатор заверил коллектив, что правительство Самарской области готово оказать предприятию всемерную поддержку. При этом, решая задачи стратегической важности по основному направлению деятельности предприятия, нельзя забывать о диверсификации производства. «Такая задача поставлена Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов отметил, что год для предприятия особенно богат на юбилеи: «Это год 125-летия со дня основания предприятия, в этом мы отметим 100-летие со дня рождения легендарного создателя ракетной и космической техники Дмитрия Ильича Козлова и 60-летие со дня образования Центрального специализированного конструкторского бюро, мы уже отметили 60 лет первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, изготовленной нашим предприятием. Это былом самым началом космической истории РКЦ «Прогресс», нашего города и области».
Дмитрий Баранов подчеркнул, что ракетоносители типа «Союз», производимый предприятием, считаются самыми надежными в мире. Также он выразил слова благодарности ветеранам, которые были первопроходцами космоса, — их профессионализм, энергия, самоотверженный труд позволили осуществить грандиозные проекты.
После окончания научно-технического совета глава региона Дмитрий Азаров пообщался с ветеранами и коллективом предприятия в цеху окончательной сборки. Михаил Федорович Шум пришел на завод 15 марта 1958 года. В 2008 году вышел на пенсию в должности первого заместителя начальника отделения — начальника комплексного отдела. По окончании института он получил направление на завод №1 имени Сталина. «Тогда в этом цеху был конвейер по сборке Ту-16, его как раз демонтировали. — рассказывает Михаил Шум. — До сентября я ездил по командировкам — к смежникам, к коллегам, изучал их опыт. Когда вернулся — в цеху было пусто, стояли только баки для одной ракеты. В октябре начали получать блоки, составляющие части ракеты. А задание было — сделать три изделия в 1958 году. Последнюю ракету мы сдавали 31 декабря. И 17 февраля 1959 года был осуществлен первый запуск. А во II квартале завод приступил к серийному производству. Гагаринская ракета была одной из них».
Александр Васильевич Чечин начал работать на предприятии в 1960 году. В сверхсекретный сборочный цех попал по ошибке при распределении студентов. «Неделю ходил туда на работу, пока начальник отдела кадров не сообщил о недоразумении, — вспоминает Александр Чечин, — Оказывается, меня направили в КБ, но пропуск в сборочный цех у меня сохранился. Именно благодаря этому я увидел Юрия Гагарина 14 апреля 1961 года. Перед отлетом из Куйбышева он захотел посмотреть предприятие на котором делают ракеты. Народу в цеху было — протолкнуться. Гагарина и еще кого-то (в лицо мы их не знали) провели по цеху, потом прикатили двухэтажную ракетную стремянку. Они туда забрались, взялись за руки и взметнули их вверх. Никаких речей не было, но этот жест вызвал у нас, сотрудников завода, бурю оваций».
Ветераны и сегодня часто приходят в родной цех – общаются с молодыми коллегами, помогают советом. Сотрудники «Прогресса» рассказали Губернатору, над чем трудятся в данный момент, каковы производственные планы. На предприятии уверены – Самара обязательно сохранит космическое лидерство. А предприятие, благодаря обеспечению госзаказами на годы вперед, сможет четко и слаженно выполнять самые сложные задачи, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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