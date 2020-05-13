Дмитрий Азаров поблагодарил общественников и социально-ответственный бизнес за благотворительную деятельность в период пандемии коронавируса

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«Мы с вами встречаемся в очень непростой период для нашего региона и страны. Сегодня важнейшей задачей всех уровней власти, всего нашего общества является сохранение жизни и здоровья людей, противодействие распространению коронавирусной инфекции. И все участники совещания включились в эту работу: лично, трудовыми коллективами и организациями», – отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание.За период пандемии бескорыстную помощь пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и медикам оказали более двухсот предприятий, организаций и частных лиц. В их числе – флагманские предприятия, ресурсоснабжающие организации, представители среднего и малого бизнеса, НКО и общественные организации.«Здесь собрались представители предприятий и организаций, которым не надо объяснять, что такое социальная ответственность, люди, которые первыми приходят на помощь тем, кто в ней нуждается, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Я хотел бы сердечно поблагодарить вас за добрые дела, за вашу человечность, за ту помощь, которую вы оказали и системе здравоохранения, и волонтерам, и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. При этом понимаю прекрасно, что предприятия, бизнес зачастую сами испытывают массу трудностей. Но вы находите в себе силы не только преодолевать трудности, но и подставлять плечо тем, кто не может справиться с ними самостоятельно».В первые дни пандемии особенно востребованной была помощь медучреждениям: благотворители выделяли средства на закупку медоборудования и средств защиты для врачей, а также предоставили в пользование автотранспорт для нужд больниц и поликлиник.Так, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц рассказал, что одним из первых на помощь больнице пришел АВТОВАЗ, который выделил несколько тысяч защитных костюмов, предоставил несколько десятков автомобилей для того, чтобы медики быстро и с комфортом могли добираться на дом к пациентам. «С точки зрения лечения, к оказанию помощи в эти первые дни начинающейся эпидемии мы были готовы. А как решить массу организационных вопросов и, прежде всего, с обеспечением защиты персонала, в условиях работы больницы по 44 Федеральному закону, когда при самом благоприятном сценарии, процедура занимает не менее 1-1,5 месяцев? На помощь нам пришёл АВТОВАЗ, который выделил 1300 защитных костюмов «Тайвик», – сообщил Николай Ренц. – Это было очень своевременно. Впоследствии АВТОВАЗ передал нам еще 5000 костюмов 10 автомобилей».Всего АВТОВАЗ предоставил больницам Тольятти и Самары более 10 тысяч защитных костюмов, 1300 защитных масок, экранов, респираторов, а также 20 автомобилей. В ответном слове президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис поблагодарил Дмитрия Азарова за личную поддержку, которую Губернатор оказывает предприятию не только в повседневной работе, но и в кризисных ситуациях. В частности, Ив Каракатзанис подчеркнул, что благодаря поддержке Главы региона предприятию удалось решить вопрос с поставщиками комплектующих, возобновить работу дилерских центров: «Дмитрий Игоревич, мы бы хотели поблагодарить вас за личную поддержку, которую вы оказали во время видеоконференции с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, а также за вашу поддержку в работе с вашими коллегами-губернаторами из разных регионов для того, чтобы дилеры могли возобновить работу».В стороне не остается и профессионально сообщество: руководитель Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр Нина Косарева рассказала, что 1,5 миллиона рублей на неотложные нужды медработников они выделили из средств членских взносов.«Сегодня медсестры вместе с врачами, санитарочками действительно стоят на передовой, – отметил Дмитрий Азаров. – Спасибо огромное им всем, и в вашем лице я еще раз хочу их поблагодарить».Вместе с тем, Губернатор подчеркнул, что обеспечение медиков необходимым оборудованием и средствами защиты – задача Минздрава. «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием, расходными материалами лечебных учреждений — это святая обязанность министерства здравоохранения. У нас был начальный период непростой, когда помощь благотворителей по разным причинам была необходима, была важна скорость, а в действующем тогда режиме исполнения законодательства не всегда эту скорость лечебные учреждения, министерство здравоохранения могли обеспечить. Но на сегодняшнем этапе мы знаем, что необходимо лечебным учреждениям, мы сформировали все заказы и запасы, и министерство здравоохранения обязано справляться. Все необходимые средства выделены как из регионального бюджета, так и из федерального — благодаря решению Президента страны Владимира Владимировича Путина».Многие предприятия и организации предоставляют свою продукцию для продуктовых наборов, которые раздают в регионе гражданам пожилого возраста, находящимся на самоизоляции. А еще – закупают компьютеры для многодетных семей, чтобы дети могли обучаться дистанционно, организовывают горячее питание для врачей, волонтеров и соцработников, выделяют средства и технику для дезинфекции улиц, предоставляют автотранспорт врачам и многое другое.Также одним из первых в благотворительную работу включился аэропорт Курумоч: 31 марта компания запустила проект, в рамках которого своими силами ежедневно изготавливает и развозит 1020 комплектов трехразового горячего питания для пожилых граждан региона, находящихся на самоизоляции. «Мы планируем продолжать реализацию проекта как минимум до конца мая», — рассказал на совещании исполнительный директор аэропорта Михаил Берман.Помощь людям старшего поколения оказывает и флагманское предприятие ПАО «КуйбышевАзот». Генеральный директор предприятия Александр Герасименко рассказал, что у «КуйбышевАзота» на контроле 1800 пенсионеров из числа бывших сотрудников, которым регулярно оказывается помощь. Помимо этого, предприятие предоставило защитные костюмы, очки и дезинфицирующие средства для сотрудников обсерватора, изготовило переходники латунные для аппаратов ИВЛ тольяттинской горбольницы №5.Крупнейшей поставщик тепла в дома людей и здания организаций региона – ПАО «Т Плюс» – закупило тест-системы для анализа на коронавирус для СПИД-центра, предоставило транспортные средства для использования при оказании оперативной терапевтической помощи лечебным учреждениям Самарской области, оказало материальную помощь, а также предоставило продуктовые наборы для пенсионеров.Не только представители крупных компаний активно помогают нуждающимся в условиях пандемии. Так, Губернатор привел в пример ученика 1А класса тольяттинской школы «Росток» Марка Василика, который разбил свою копилку, чтобы помочь нуждающимся людям. «Вот такие маленькие герои, такие маленькие благотворители, но точно с большим сердцем, живут рядом с нами», – сказал Губернатор.Личное участие проявил и индивидуальный предприниматель из Самары Эдуард Галстян. Он ежедневно передает хлебобулочные изделия нескольким сотням малоимущим гражданам, которые стоят на учете в центре соцобслуживания населения. «Моя работа – печь хлеб. Без него нет жизни. Поэтому мы расширили свое производство, чтобы обеспечить им всех нуждающихся, – отметил он. – Конечно, приятно слышать в ответ слова благодарности. Но очень для меня важно и то, что моя семья оказалась в силу обстоятельств так сказать на переднем крае борьбы. Мой сын и его жена – врачи. Более того, супруга сына оказалась в это сложное время в Москве и работает в инфекционном стационаре, каждый день сражаясь за жизни людей. Поэтому мы знаем из первых уст, как тяжело приходится всем людям, особенно медицинским работникам. Я намерен продолжать благотворительную деятельность и готов участвовать по мере своих сил в проектах на благо нашего города и области».Системную работу по оказании помощи социально незащищённым жителям региона, оказывают волонтеры всероссийской акции «Мы Вместе». По информации руководителя по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергея Бурцева, с 23 марта в каждом муниципальном образовании создан волонтерский штаб. На сегодняшний день волонтёрами обработано более 50 тысяч заявок от населения. Основная задача волонтеров – оказание помощи пожилым гражданам старше 65 лет в приобретении продуктов питания, доставке бесплатных продуктовых наборов, лекарственных средств, оплате услуг ЖКХ онлайн, а также мелкой помощи по дому (например, вынести мусор).В формировании бесплатных продуктовых наборов принимает участие и компания по производству сельскохозяйственной техники «Пегас-Агро»: она выделяет средства на покупку продуктов для формирования наборов пенсионерам, маломобильным гражданам, многодетным семьям, в рамках акции «Мы Вместе».«Для нас вопрос участия или неучастия в этой акции даже не стоял. Нужно помогать тем, кто не в состоянии помочь себе самостоятельно. Если не мы им поможем, то кто тогда? – говорит генеральный директор компании Светлана Линник. – Кроме того, в Волжском районе области живут и сотрудники нашего предприятия. Мы были вынуждены перевести многих из них на дистанционную работу. Тем не менее, мы сохранили для них все финансовые привилегии, не меняли размер заработной платы, стараемся не потерять ни одного человека».В благотворительную деятельность по оказанию помощи врачам, жителям региона, волонтерам активно включилось и региональное отделение партии «Единая Россия». По информации руководителя фракции партии в Самарской губернской думе Александра Живайкина, каждый второй волонтёр — член партии. «Единая Россия» помогает оборудовать комнаты отдыха для врачей, направляет продуктовые наборы для медиков, передает автомобили в медучреждения и т.д.В ходе встречи Губернатор обсудил с благотворителями лучшие практики социального партнерства, а также новые проекты, которые будут реализованы при поддержке Правительства региона. Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский предложил создать почетные знаки для волонтеров и благотворителей, которые помогают жителям и медикам в этот непростой период, а Нина Косарева предложила создать книгу о медиках, лечащих больных COVID-19. Группа бизнесменов во главе с руководителем ООО «Далимо» Игорем Никулиным разработала платформу «Сидим дома», на которой предлагается объединить людей, находящихся на самоизоляции, и нуждающихся в предоставлении товаров и услуг, производителей этих товаров и услуг, а также благотворителей, которые, в свою очередь, могли бы оплачивать малоимущим гражданам выбранные товары. Дмитрий Азаров поддержал все высказанные инициативы и поручил профильным министерствам их тщательно проработать. Также Глава региона предложил участникам совещания подумать и в течение трёх дней направить дополнительные предложения по реализации совместных социальных проектов.«Хочу ещё раз поблагодарить каждого из вас за заботу, за работу, которую вы ведёте. Безусловно, ваши дела должны остаться не только в памяти тех, кому вы оказали непосредственную помощь, но и в копилке лучших решений и практик нашего региона», – подчеркнул Губернатор, передает пресс-служба облправительства.