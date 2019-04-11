Административные комиссии теперь самостоятельно выписывают предписания и штрафы управляющим компаниям

130

В своем Послании губернатор Самарской областидал поручение всем муниципалитетам максимально эффективно использовать механизмы нового порядка, а министерству энергетики и ЖКХ организовать системную работу по сбору информации о ходе реализации и установлении контроля за исполнением данного поручения.Согласно документу, административная комиссия наделяется правом составлять акты о нарушениях по пяти позициям: чистка тротуаров от наледи и снега, обработка их от гололеда, очистка прилегающей к домам территории от мусора, покос травы и обрезка порослей, установка, ремонт окраска и своевременная очистка урн в том числе контейнерных площадок. Административная комиссия сама вправе налагать штраф. Механизм таков: муниципальные административные комиссии осматривают территории, фиксируют нарушения, составляют протоколы, затем выставляют предписание УК на устранение. В случае, если нарушение не устранено в установленный срок – комиссия налагает штраф на управляющую компанию. При повторных выявленных нарушениях сумма штрафа может быть увеличена. Важно отметить, что компании не имеют право использовать средства, собранные с граждан, на оплату штрафов – только собственную прибыль за оказанные услуги.До внесения изменений в региональный закон об административных правонарушениях, штрафы за ненадлежащее содержание территорий по вышеуказанным пунктам, не могли накладываться административной комиссией в принципе.В Октябрьском районе Самары ежедневно проходят рейды административной комиссии. 11 апреля проверка приехала во двор дома №14 по проспекту Ленина. Председатель комиссиисоставил протокол о нарушениях, связанных с наличием мусора на придомовой территории, а также на контейнерной площадке. По словам главы Администрации Октябрьского района,, содержание контейнерных площадок одна из самых распространённых проблем:«Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами вывозит мусор, но подбор мусора, который по каким-либо причинам не находился в контейнерах во время погрузки, и содержание в чистоте территории – задача управляющей компании и они за это получают деньги от жителей. При осмотре территории мы видим, что в этом дворе проблема также актуальна. На месте фиксируем и составляем протокол о нарушении. Мы активно взаимодействуем как с жителями напрямую, так и с управляющими микрорайонов. Но хочу подчеркнуть, наша основная цель в любой ситуации, не столько наказать управляющую компанию, сколько в том, чтобы в итоге каждый двор был чистым и благоустроенным. Губернатором поставлена задача навести порядок и наконец нам дали действенный механизм воздействия на управляющие компании. И мы незамедлительно приступили к его реализации», передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства