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Традиционно в честь праздника в СО чествуют супружеские пары, прожившие вместе ни один десяток лет.В СО День семьи, любви и верности отмечается с 2009 года.В этот праздник пары, добившиеся за долгие годы супружеской жизни успехов в воспитании детей и карьере, награждаются медалью «За любовь и верность».За 10 лет такой медалью были отмечены 560 семей региона.В этом году общественная награда присвоена 70 семьям СО. Среди награждаемых - Почетные граждане региона и муниципальных образований, многодетные семьи, представители трудовых династий и пары, прожившие в браке более 50 лет.С праздником земляков поздравил губернатор СО.«Этот день для каждого из нас символизирует самое дорогое, что есть, это семья, дети, будущее. Будущее города и поселка будущее нашего региона, нашей страны. Это будущее создается в российских семьях. Благодарю вас за то, что вы своим примером вдохновляете наставляете молодые семьи. Вы являетесь примером того, что значит «совет да любовь», что значит семейное уважение, бережное отношение друг к другу, без которого невозможна семья. Сегодня вручаем медали семьям, которые имеют серьезный стаж совместной жизни, воспитали настоящих патриотов и сегодня вносят свой активный вклад в развитие нашего региона, страны. Важно, что ваши усилия, талант, знания, энергия продолжается в ваших детях, внуках, в новых поколениях»,- подчеркнулГлава региона отметил, что сегодня приоритетное внимание поддержке семьи уделяется на федеральном уровне, лично Президентом. На решение этих задач направлены и национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда».«Главная цель нацпроектов - сбережение народа. Для того, чтобы наша страна не только развивалась опережающими темпами, но и самое главное, что составляет цель нацпроектов,- чтобы люди жили долго и счастливо», - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.