У НОЦ Самарской области есть все шансы в 2020 году войти во вторую пятерку научно-образовательных центров мирового уровня

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Задача – определить технологические векторы деятельности, основные стратегические направления, которые интересны индустриальным партнерам и при этом будут ориентированы на международный рынок, внедрение передовых производственных технологий, соответствующих мировым вызовам.При этом важно понять, какие именно компетенции вузов могут отвечать запросам предприятий. Впоследствии перспективные мегапроекты станут основой Программы научно-образовательного центра мирового уровня, созданного в Самарской области. В мае 2020 года губернатор Самарской области представит её российскому правительству. «Мы привлекаем лидеров в наш Научно-образовательный центр, для того чтобы со временем он стал НОЦ мирового уровня», - ранее заявлялв.Стратегическая сессия проведена по инициативе якорного индустриального партнера НОЦ СО госкорпорации «Ростех» и организована управляющей компанией НОЦ СО – АНО «Институт регионального развития» совместно с ведущими модераторами «Сколково» и Корпоративной Сетевой Академией Ростеха, сообщает пресс-служба облправительства., генеральный директор Корпоративной Сетевой Академии Ростеха: «В Самарском НОЦ «Ростеху» хотелось бы, прежде всего, увидеть командную работу, кооперацию между всеми участниками нашего консорциума научно-образовательного центра. И этот консорциум должен образоваться вокруг проектов, продуктов, которые будут иметь прорывное значение и значительную рыночную долю. То есть это не просто проекты, над которыми мы уже сейчас работаем вместе с самарскими вузами, с нашими предприятиями, это должны быть проекты, которые выведут нашу корпорацию на другой уровень, мировой, где мы будем вместе разрабатывать, внедрять и самое главное приземлять на наших производствах высокотехнологичные продукты».В стратсессии приняли участие: топ-менеджеры госкорпорации «Ростех» и входящие в нее организации «ОДК», «ОАК», «КРЭТ», «Росэлектроника», «Вертолеты России», «ИМЦ Концерна «Вега», топ-менеджеры госкорпорации «Роскосмос», подведомственный ей ЦСКБ «Прогресс», эксперты инновационного центра «Сколково» и руководители вузов - участников консорциума НОЦ Самарской области.Как отметил проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ «Новые производственные технологии»: «Важность этого мероприятия в том, что здесь представлены индустриальные партнеры, и они выражают свое мнение, как они видят взаимодействие с НОЦ. Каждый НОЦ должен найти свою уникальную нишу, свое направление для развития, которого нет у других. Надо, чтобы с НОЦ Самарской области ассоциировались 1-3 крупных проекта, понимая, что их там на самом деле 10. Сложная задача - позиционирование и дифференциация - надо понять, где мы, чем отличаемся от других. Надо плясать от промышленности. В Самарской области это ЦСКБ «Прогресс», АВТОВАЗ, завод «Кузнецов». Эта «тройка» будет у всех всплывать в памяти. И еще один важный момент - построение сетевого взаимодействия».Под необходимым сетевым взаимодействием эксперты подразумевают налаживание отношений НОЦ Самарской области с предприятиями и вузами из других регионов. Это должно быть сквозное взаимодействие с центром принятия решений в Самаре – «конвергенция и синергия одновременно, что приведет к новому качественному результату», - добавил Боровков.Для самарских вузов, вошедших в консорциум НОЦ, эта площадка является реальным шансом презентовать свои возможности и компетенции в научных областях, которые позволят индустриальным партнёрам достичь их целей и реализовать их инновационную программу развития в среднесрочной перспективе., врио ректора Самарского университета: «Сегодняшнее мероприятие очень полезно. Встретились три стороны: университеты, бизнес и те, кто принимают решения, представители власти. Мы обменялись мнениями. Именно после таких трехсторонних совещаний у нас возникают новые концепции и понимание, как реализовать наши идеи по продвижению НОЦ. Тут возникает доверие между университетами и предприятиями, которые сегодня здесь представлены. Стратсессия – это очередной шаг к тому, чтобы мы стали ближе друг к другу.», главный внешний эксперт проекта НОЦ Самарской области, директор Российского газового общества: «На стратсессии идет анализ крупнейших производственных структур. И «Ростех» одна из них. Мы видим такое разнообразие видов деятельности и направлений, что осмыслить, какие из них можно взять в качестве приоритетов - непростая задача. Я думаю, сейчас произойдет объединение и понимание того, что является самым важным».На мероприятии обсуждались глобальные идеи ученых НОЦ, степень их соответствия мировым вызовам, новые производственные технологии, которые потенциально могут быть внедрены на предприятиях автомобильной, аэрокосмической и медицинской отраслей.Участники стратсессии работали по двум основным направлениям рынков НТИ: «Аэроспейснет» и «Технет».По итогам мероприятия все участники пришли к выводу, что сейчас главная задача - наладить две линии взаимодействия: вузов между собой, потому что они не так часто собираются за круглым столом, как того требует технологический прогресс, и взаимодействие образовательных учреждений с индустриальными партнерами для согласования общих конечных целей. Для этого необходимо постоянное живое общение, такое же, какое возникло между участниками во время проведения стратсессии. Институт регионального развития как управляющая компания НОЦ Самарской области в данном случае выступает как связующее звено между учеными и бизнесом. У Самарского региона большой научно-промышленный потенциал. Необходимо определить реперные точки двух этих направлений для того, чтобы ускорить процесс выхода на новых уровень индустриальных партнеров. Без кооперации с ними процесс воплощения в жизнь инновационных продуктов невозможен.Эта совместная работа в рамках проектных групп по конкретным стратегическим направлениям будет продолжена. Запланировано проведение ряда новых стратегических сессий, создание экспертного сообщества с привлечением международных экспертов и ученых с мировым именем. Результаты будут представлены на НТС ГК «Ростех» и на расширенном Совете по науке, технологиям и высшему образованию при губернаторе Самарской области., советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития»: «Результатом стратсессии стало формирование вектора взаимодействия вузов и индустриальных партнеров. Необходимо координировать усилия вузов и организовать совместную работу над глобальными проектами».Напомним, научно-образовательный центр нацелен на координацию взаимодействия его участников в лице вузов, научных центров и предприятий, тем самым обеспечивая взаимодействие науки и бизнеса. Успех полностью зависит от инициатив участников консорциума: вузов и предприятий. По статистике, сегодня в производство запускается не более 8% научных разработок. Задача НОЦ и его участников увеличить этот показатель!По мнению федеральных экспертов, у НОЦ Самарской области есть все шансы в 2020 году войти во вторую пятерку научно-образовательных центров мирового уровня. Всего к 2024 году в России их должно быть 15 – ставит задачу Президент в рамках национального проекта "Наука".