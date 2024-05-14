Учителей Самарской области приглашают принять участие в телешоу «Классная тема!»

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Открылся прием заявок на третий сезон телешоу «Классная тема!». В нем могут принять участие учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны.



Отбор проходит в несколько этапов: анкетирование, тестирование по выбранному предмету, видеовизитка. Пройти все этапы необходимо до 17 июня (23:59 мск) по ссылке: https://vk.com/app51730148

Два года подряд в проекте принимали активное участие учителя из Самарской области. В Прошлом году учитель биологии Станислава Яницкая смогла пройти в полуфинал. У каждого есть шанс завоевать аудиторию и стать победителем.



«Повышается престиж профессии учителя, в прошлом году педагогические специальности заняли второе место по популярности среди абитуриентов. Уверен, в этом есть и заслуга телепроектов, которые привлекают внимание широкой аудитории и показывают, что любым предметом школьной программы можно увлечь не только ребенка, но и взрослого зрителя. Наши учителя — настоящие профессионалы своего дела, которые становятся популярными в медиапространстве. Мы приглашаем педагогов принять участие в телевизионном проекте «Классная тема!», поделиться своими знаниями и идеями со всей страной, продемонстрировать свои наработки и навыки публичного выступления», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Победителем проекта станет тот учитель, которому лучше остальных удастся увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главный приз — авторское образовательное шоу на федеральном канале.

Телешоу «Классная тема!» создается по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом «Россия 1» и Минпросвещения России при информационной поддержке компании VK.

