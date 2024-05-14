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Госдума утвердила кандидатуру Максута Шадаева на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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Госдума утвердила кандидатуру Максута Шадаева на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

14 мая 2024 19:09
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Госдума утвердила кандидатуру Максута Шадаева на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ходе заседания по обсуждению кандидатур министров нового состава Правительства России он доложил депутатам о ключевых вызовах для Минцифры на ближайшую и среднесрочную перспективу и ответил на вопросы фракций. 

10 задач в работе ведомства

  • создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешёвого доступа в интернет на территории всей страны
  • организация массового производства отечественных базовых станций для развития сетей мобильной связи 4-го и 5-го поколений
  • увеличение скорости доступа в интернет. До 1 гигабита в секунду. Такая модернизация должна осуществляться на основе российского оборудования
  • устранение цифрового неравенства, создание инфраструктуры мобильного скоростного интернета на территории малочисленных населённых пунктов и вдоль автомобильных дорог общего пользования
  • обеспечение устойчивой работы Почты России при безусловном сохранении всего её функционала и всей сети отделений, которые сейчас функционируют
  • сокращение сроков создания и внедрения новых государственных, ведомственных информационных систем, а также устранение неравенства между регионами по уровню цифровизации органов власти за счёт предоставления готовых платформенных решений и сервисов из единого государственного облака
  • сокращение сроков оказания услуг, переход на проактивный, комплексный и персональный формат обслуживания граждан в режиме онлайн, когда результат предоставляется в момент обращения
  • создание условий для повышения эффективности деятельности наших предприятий за счёт массового внедрения российского ПО, которое по своим характеристикам не должно уступать ведущим зарубежным продуктам. Формирование научно-технических заделов, связанных с квантовыми вычислениями, ИИ и кибербезопасностью
  • повышение качества обучения ИТ-специалистов в вузах за счёт привлечения профильных ИТ-компаний. Это будет обязательным условием сохранения этими компаниями льгот
  • борьба с кибермошенничеством, фродом, спамом, ужесточение ответственности за утечки персональных данных, оборотные штрафы

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