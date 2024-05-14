Госдума утвердила кандидатуру Максута Шадаева на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ходе заседания по обсуждению кандидатур министров нового состава Правительства России он доложил депутатам о ключевых вызовах для Минцифры на ближайшую и среднесрочную перспективу и ответил на вопросы фракций.
10 задач в работе ведомства
- создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешёвого доступа в интернет на территории всей страны
- организация массового производства отечественных базовых станций для развития сетей мобильной связи 4-го и 5-го поколений
- увеличение скорости доступа в интернет. До 1 гигабита в секунду. Такая модернизация должна осуществляться на основе российского оборудования
- устранение цифрового неравенства, создание инфраструктуры мобильного скоростного интернета на территории малочисленных населённых пунктов и вдоль автомобильных дорог общего пользования
- обеспечение устойчивой работы Почты России при безусловном сохранении всего её функционала и всей сети отделений, которые сейчас функционируют
- сокращение сроков создания и внедрения новых государственных, ведомственных информационных систем, а также устранение неравенства между регионами по уровню цифровизации органов власти за счёт предоставления готовых платформенных решений и сервисов из единого государственного облака
- сокращение сроков оказания услуг, переход на проактивный, комплексный и персональный формат обслуживания граждан в режиме онлайн, когда результат предоставляется в момент обращения
- создание условий для повышения эффективности деятельности наших предприятий за счёт массового внедрения российского ПО, которое по своим характеристикам не должно уступать ведущим зарубежным продуктам. Формирование научно-технических заделов, связанных с квантовыми вычислениями, ИИ и кибербезопасностью
- повышение качества обучения ИТ-специалистов в вузах за счёт привлечения профильных ИТ-компаний. Это будет обязательным условием сохранения этими компаниями льгот
- борьба с кибермошенничеством, фродом, спамом, ужесточение ответственности за утечки персональных данных, оборотные штрафы