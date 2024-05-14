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В Самаре идет первый этап покоса травы на городских территориях

14 мая 2024 18:31
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В Самаре идет первый этап покоса травы на городских территориях

Погодные условия, в том числе частые осадки, обусловили повышенный рост травяного покрова, и на городских пространствах уже приступили к первому этапу покоса. Напомним, что такой фронт работ включается в деятельность предприятий и организаций благоустройства, когда высота растительности на элементах улично-дорожной сети, на бульварах, в скверах, парках и на других общественных территориях достигает 20 см и выше.

«Стоит отметить, что для мая сейчас не очень благоприятный температурный режим, в том числе это сказывается на культурных растениях. Но сорняки, в частности, одуванчики, разрастаются довольно быстро. Благодаря своевременному уходу за травяным покровом не только улучшается внешний облик города. Вовремя проведенные работы способствуют снижению аллергенной нагрузки на жителей. Поэтому в настоящее время согласно плану все профильные муниципальные предприятия, обслуживающие организации начали покос на придорожных газонах и в других зонах озеленения. К примеру, работы в рамках первого этапа уже завершены на улице Гагарина. На контрасте, безусловно, заметна разница между отработанными территориями и теми зонами, которые ожидают покоса»,  отметил заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Александр Андриянов.

В связи с этим на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии было поручено усилить темпы актуальных работ. Особенно это относится к МБУ внутригородских районов, которые несут ответственность за покос на внутриквартальных и неразграниченных территориях, а также к управляющим организациями, которые выполняют работы на придомовых и дворовых участках.

«В целом в городе, включая территории внутригородских районов, планируется покос на 2 300 гектарах. При этом зоны вдоль автомобильных дорог, в парках, скверах, на бульварах и набережной составляют около 500 гектаров. Обязательно процесс покоса контролируется. На улично-дорожной сети этим занимаются специалисты МБУ «Дорожное хозяйство», а во внутригородских районах работу своих подрядчиков контролируют соответствующие администрации. За качеством работы управляющих организаций, которые отвечают за внутридворовые территории, следят районные административные комиссии»,  рассказал заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев.

По существующим нормативам после покоса высота травы не должна превышать 3-5 см. В течение всего сезона с мая до октября одни и те же территории могут охватывать работами несколько раз, что зависит от погодных условий. В профильном департаменте не исключают, что в текущем году уже к концу мая может начаться второй этап покоса.

Важным условием ухоженности территорий города, а также обеспечения противопожарной безопасности после «стрижки» травы является своевременный вывоз скошенных остатков. Сначала траву подсушивают для уменьшения ее в объеме и более легкого сбора в мешки. Полностью завершить данные работы требуется в течение суток.

Кроме того, чтобы не создавать неудобств жителям из-за шума, создаваемого при работах механизированным способом (ручными бензотриммерами или газонокосилками), покос осуществляется только в дневное время.

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