В Самарском регионе определят «Лидера XXI века»
1 октября 2019 12:33
120
В Самарской области стартовал конкурс для лидеров и руководителей общественных детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». В нем могут принять участие молодые люди от 14 до 30 лет. Заявки принимаются до 10 октября 2019 года. Победители конкурса будут представлять регион на всероссийском этапе.
Организаторы конкурса - ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики», ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.
Конкурс «Лидер XXI века» является региональным этапом всероссийского конкурса. Он проводится по 8 номинациям: «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14 – 15 лет», «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16 – 17 лет», «Лидер молодежного общественного объединения 18 – 25 лет», «Лидер молодежного общественного объединения 26 – 30 лет», «Руководитель детского общественного объединения 18 – 25 лет», «Руководитель молодежного общественного объединения 18 – 25 лет», «Руководитель детского общественного объединения 26 – 30 лет», «Руководитель молодежного общественного объединения 26 – 30 лет».
Конкурс будет проводиться в два этапа: заочный (до 10 октября) и очный (до 18 октября). На заочном этапе эксперты оценят портфолио участников, на очном – пройдет личное собеседование. По итогам конкурса будут выбраны победители в каждой номинации. Они получат возможность представить Самарскую область на всероссийском конкурсе.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/34581) и направить пакет документов (заявку; анкету участника; самопрезентацию (мультимедийный слайд (1 штука) с информацией о себе, о деятельности объединения, о работе команды и своей роли в ней); творческий видеоролик) на почту
gu-molod@yandex.ru. Заявки принимаются до 10 октября.
На всероссийском этапе конкурса «Лидер XXI века» Самарская область всегда была представлена очень достойно. Анастасия Софьина становилась второй в номинации «Лидер молодежного общественного объединения (18 - 25 лет)», победу с конкурса привозили Артем Минасян, Денис Борзаков и Марина Козлова.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 октября 2019 15:52
25 сентября стартовала экспедиция сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главная цель - добраться до места подвига Валерия Грушина - он погиб... Социум
4
1 октября 2019 15:38
Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве, которые скажутся на жизни большинства россиян. Социум
46
1 октября 2019 14:47
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Социум
93
Здравоохранение
1 октября 2019 10:59
Курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию. Здравоохранение
148
30 сентября 2019 22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство. Здравоохранение
348
30 сентября 2019 18:24Качественная и доступная имплантация зубов в Самаре
Всего лишь несколько десятилетий назад имплантация зубов относилась к элитным видам несъемного протезирования. Здравоохранение
54
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14471
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14421
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14438
Туризм
25 сентября 2019 13:51
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
266
23 сентября 2019 11:58
Время полета составит 10 часов. Туризм
399
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
393
Образование
1 октября 2019 12:37
.На площадке международного детского центра школьники получат навыки обучения нейронных сетей, создания алгоритмов для роботов и беспилотных автомобилей. Образование
134
29 сентября 2019 10:52
Его проведет француженка Жюльет Карс. Образование
302
27 сентября 2019 14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области. Образование
429
Культура
1 октября 2019 14:38
Он посвящен Международному дню музыки. Культура
92
1 октября 2019 13:03
На восемь дней наш город стал театральным центром Приволжского федерального округа. Культура
163
30 сентября 2019 20:52
Прощание с Захаровым пройдет в его родном "Ленкоме" 1 октября. После его похоронят на Новодевичьем кладбище. Культура
313
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15167
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
72
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
157
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
147
Видео
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
135
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
479
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
449
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
625
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
447
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
919
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1165
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
833
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1093
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1284
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
706
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2569
Мероприятия