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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарском регионе определят «Лидера XXI века»

1 октября 2019 12:33
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В Самарском регионе определят Лидера XXI века
Заявки принимаются до 10 октября.

В Самарской области стартовал конкурс для лидеров и руководителей общественных детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». В нем могут принять участие молодые люди от 14 до 30 лет. Заявки принимаются до 10 октября 2019 года. Победители конкурса будут представлять регион на всероссийском этапе.
Организаторы конкурса - ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики», ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Конкурс «Лидер XXI века» является региональным этапом всероссийского конкурса. Он проводится по 8 номинациям: «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14 – 15 лет», «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16 – 17 лет», «Лидер молодежного общественного объединения 18 – 25 лет», «Лидер молодежного общественного объединения 26 – 30 лет», «Руководитель детского общественного объединения 18 – 25 лет», «Руководитель молодежного общественного объединения 18 – 25 лет», «Руководитель детского общественного объединения 26 – 30 лет», «Руководитель молодежного общественного объединения 26 – 30 лет».
Конкурс будет проводиться в два этапа: заочный (до 10 октября) и очный (до 18 октября). На заочном этапе эксперты оценят портфолио участников, на очном – пройдет личное собеседование. По итогам конкурса будут выбраны победители в каждой номинации. Они получат возможность представить Самарскую область на всероссийском конкурсе.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/34581) и направить пакет документов (заявку; анкету участника; самопрезентацию (мультимедийный слайд (1 штука) с информацией о себе, о деятельности объединения, о работе команды и своей роли в ней); творческий видеоролик) на почту
gu-molod@yandex.ru. Заявки принимаются до 10 октября.

На всероссийском этапе конкурса «Лидер XXI века» Самарская область всегда была представлена очень достойно. Анастасия Софьина становилась второй в номинации «Лидер молодежного общественного объединения (18 - 25 лет)», победу с конкурса привозили Артем Минасян, Денис Борзаков и Марина Козлова.

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