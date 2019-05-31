Судебные приставы составили портрет самарского алиментщика

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Судебные приставы Самарской области составили среднестатистический портрет должника по алиментам – это мужчина трудоспособного возраста.Среднестатистический должник по алиментам в Самарской области выглядит так: мужчина от 30 до 45 лет, трудоустроенный и не лишенный родительских прав. Таких должников почти 6 тысяч.Молодых алиментщиков от 18 до 30 лет в Самарской области чуть больше 1 тысячи человек, причем 94% из них это мужчины и только 6 % женщины. Официально трудоустроенных граждан данной возрастной категории лишь 39%.Должников по алиментам в возрасте от 45 до 60 лет – всего 1,6 тысячи человек. В данной категории количество должниц составляет уже 13 % - это всего 213 человек. При этом официально трудоустроены граждане данной возрастной категории в 43%, а в 12% случаев лишены родительских прав.Алименты своим детям не платят всего 19 жителей Самарской области старше 60 лет, среди которых есть всего 1 женщина. При этом 14 должников из данной категории трудоустроены или получают трудовую пенсию.Всего же должников по алиментам в области насчитывается свыше 10 тысяч – это как мужчины, их число составляет свыше 8 тысяч человек, так и женщины, их число составляет менее 2 тысяч человек.Напомним, в Самарской области единовременно со всей территорией России стартовала информационная акция «Судебные приставы — детям». Ее целью является повышение эффективности взыскания алиментных платежей и привлечение внимания общественности к нарушению прав детей. Судебные приставы Самарской области усиленно отрабатывают вопросы взыскания алиментов, предоставления жилья детям — сиротам, иной деятельности, связанной с защитой прав детей, оказанием шефской помощи детским домам.Информационная акция «Судебные приставы — детям» приурочена к международному Дню защиты детей и проходит в период с 27.05.2019 по 01.06.2019.