Я нашел ошибку
Главные новости: 
В региональном отделении Партии
В Самаре справедливороссы рассказали о том, какие поправки необходимо внести в Конституцию РФ
Сегодня сотрудники «РКС-Самара» обследовали один из коттеджных посёлков на предмет возможности отключения должников от водоснабжения.
«РКС-Самара»: Должникам не спрятаться в коттеджах на 9 просеке
В конце января 2020 года молодой человек нашёл на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулёвское море кошелёк.
В СО студента колледжа наградили за помощь, оказанную сотрудникам транспортной полиции
Движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 будет организованно по временной схеме.
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением «Масленицы»
В 1999 году насчитывалось около миллиона людей за решёткой, в то время как сейчас их примерно 500 тысяч.
Путин назвал революционным событием двукратное сокращение числа заключённых в России
В клиентский сервис Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» все чаще поступают вопросы о регулировке тепла в домах, а также жалобы на «перетопы».
За комфортный температурный режим внутри домов отвечают УК и ТСЖ
В Сочи двоих подростков унесло в море сильным течением, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в районе Лазаревского.
МЧС направит авиацию на поиски смытых в море подростков в Сочи
Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь.
В Самаре полицейский в отставке пришел на помощь молодому человеку, которого пытались ограбить
сегодня  Среда, 26 февраля, 16:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/02:
USD 64.92
0.62
EUR 70.46
1.04
Новости /  Общество /  Социум  

Сергей Кириенко объявил о запуске нового Конкурса для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика»

26 февраля 2020 10:33
160
Сергей Кириенко объявил о запуске нового Конкурса для будущих политиков и законотворцев Лидеры России. Политика
Он состоится на платформе «Россия — страна возможностей».

25 февраля в Администрации Президента РФ состоялся пресс-брифинг, посвященный старту нового Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика».
Сергей Кириенко представил Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика», пояснив, что это отдельное направление проекта «Лидеры России», реализуемое на платформе АНО «Россия — страна возможностей» и предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.
По его словам, если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, то «с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя — только люди могут избирать»: «Окончательное решение — за людьми. Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта, — это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный — для того чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей», — сформулировал один из принципов нового Конкурса Сергей Кириенко.

«Основное отличие нового Конкурса «Лидеры России. Политика» от основного проекта «Лидеры России» в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. Если в Конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в Конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу, — рассказал на пресс-брифинге генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. — Регистрация на Конкурс продлится до 16 марта (до 18:00 по московскому времени). В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте Конкурса. В марте-апреле пройдут очные полуфиналы Конкурса, а в мае состоится финал».

Председатель Экспертного совета Конкурса Павел Безручко подчеркнул принципиальную важность мотивации участников — в отличие от их политических взглядов, которые не будут учитываться: «Данный Конкурс не предполагает оценки политической позиции кандидата, то есть мы не спрашиваем, правые у них взгляды, левые, консервативные или либеральные, — мы предполагаем, что люди, выражающие любые свои взгляды, в соответствии с законом и с Конституцией РФ, могут принимать участие. Это для нас важно — что это не оценка собственно политической направленности человека. Важно отметить, что мы не ждем у конкурсантов на входе сформированных юридических знаний, сформированных знаний о том, как быть депутатом. То есть мы прежде всего смотрим на мотивацию к деятельности и предполагаем, что у победителей будет возможность сформировать специальные навыки в будущем — по программе обучения с помощью наставников».

Первый заместитель Председателя Государственной Думы, наставник Конкурса Александр Жуков отметил важность тех знаний и опыта, которыми с участниками поделятся наставники: «Для тех людей, которые хотят стать депутатами, кроме больших знаний необходимо уметь общаться с избирателями и стараться лучше понимать, чего люди хотят от своего избранника. Среди наставников Конкурса – люди, которые неоднократно избирались депутатами Государственной Думы. Они могут объективно давать советы, рассказывать, как они видят работу на этом поприще. Могу сказать по своему опыту, что далеко не всегда люди, которых избрали, представляют, чем им в дальнейшем придется заниматься. Я думаю, что такая школа, которую пройдут Конкурсанты, позволит им понять, как работает система законодательной власти, как сделать их работу более эффективной».
Заместитель Председателя Государственной Думы, наставник Конкурса Алексей Гордеев, обратившись к своему губернаторскому опыту, высоко оценил важность подготовки общественно-политических лидеров: «Опыт работы на муниципальном уровне, на региональном уровне показывает, что экономика не всегда является первичной для людей. И очень важно уметь формировать социальное пространство. В этом смысле я, конечно, надеюсь, что мы сможем передать опыт молодым людям, сможем научить, как сделать так, чтобы в первую очередь было доверие к власти, и власть вместе с обществом строила эффективное государство или сообщество того или иного региона или муниципальной территории».

Член Наблюдательного совета Конкурса Владимир Лукин констатировал, что за прошедшие годы стала очевидна эффективность подобных конкурсов. По его мнению, она обусловлена двумя причинами: «Те рабочие структуры, которые взялись за это, работают самоотверженно и учатся сами у себя (ну, с нашей помощью, может быть, иногда), и получается у них очень неплохо. И второе — потому что существует некоторое доверие к Наблюдательному совету, к его составу и методам работы, поэтому очень мало нареканий на неэффективность — их почти нет. И это очень важное достижение, особенно в нашем времени, сложном и бурном, в нашей системе этических относительностей. Эта устойчивая тенденция — что тут вас не надуют, не обманут, что всякие лоббисты тут не пройдут, — это очень важное достижение».
Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).
Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
26 февраля 2020  15:39
В конце января 2020 года молодой человек нашёл на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулёвское море кошелёк.
В СО студента колледжа наградили за помощь, оказанную сотрудникам транспортной полиции
В конце января 2020 года молодой человек нашёл на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулёвское море кошелёк.  Социум
12
26 февраля 2020  14:59
В Сочи двоих подростков унесло в море сильным течением, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в районе Лазаревского.
МЧС направит авиацию на поиски смытых в море подростков в Сочи
В Сочи двоих подростков унесло в море сильным течением, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в районе Лазаревского.   Социум
65
26 февраля 2020  14:49
Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь.
В Самаре полицейский в отставке пришел на помощь молодому человеку, которого пытались ограбить
Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь.   Социум
59
Весь список

Здравоохранение
26 февраля 2020  13:39
Более 12 тысяч жителей Самарской области за неделю заболели ОРВИ и гриппом
Более 12 тысяч жителей Самарской области за неделю заболели ОРВИ и гриппом
Но эпидемии в регионе нет. Здравоохранение
87
26 февраля 2020  10:58
Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса
Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса
Учреждения общепита должны докладывать о принятых мерах раз в неделю. Здравоохранение
123
25 февраля 2020  20:18
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни.
В Китае заявили, что создана вакцина против уханьского коронавируса
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни.  Здравоохранение
290
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
671
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
458
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15363
Весь список
Туризм
24 февраля 2020  17:37
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
 Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
331
24 февраля 2020  17:37
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
 Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
36
11 февраля 2020  13:16
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
471
Весь список
Образование
25 февраля 2020  17:07
К обучению студентов по авторским программам будут привлекаться ведущие специалисты региональных дирекций РЖД.
В СамГУПС открылись «Авторские классы» по подготовке специалистов нового формата
К обучению студентов по авторским программам будут привлекаться ведущие специалисты региональных дирекций РЖД.  Образование
280
25 февраля 2020  14:29
Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой.
Самарские ученые изобретают магнитный "скальпель" для лечения рака
Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой.  Образование
366
22 февраля 2020  12:23
В Самарской области спортивные заведения предложили сделать бесплатными для населения
В Самарской области спортивные заведения предложили сделать бесплатными для населения
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
499
Весь список

Культура
26 февраля 2020  11:57
Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата Carmina Burana
Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата «Carmina Burana»
В постановке принимают участие солисты и хор Самарского академического театра оперы и балета, учащиеся детской хоровой школы. Культура
106
26 февраля 2020  09:54
Стала известна программа празднования Широкой Масленицы в Самаре
Стала известна программа празднования Широкой Масленицы в Самаре
Центральной площадкой празднования традиционно станет площадь Куйбышева. Культура
168
25 февраля 2020  16:29
Впереди — более 8000 километров дороги и тысячи зрителей; 19 городов, 7 из которых впервые увидят выступление легендарного коллектива.
Волжский хор отправляется в гастрольный тур по городам Сибири и Урала
Впереди — более 8000 километров дороги и тысячи зрителей; 19 городов, 7 из которых впервые увидят выступление легендарного коллектива.  Культура
263
Весь список
Мир домашних животных
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
52
14 февраля 2020  22:56
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
 Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
101
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
381
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
120
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
111
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
152
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
445
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
871
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2833
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1216
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2300
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1752
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
316
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
533
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
604
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1333
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1841
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1865
Весь список

Мероприятия
В «Кванториуме – 63 регион» состоится встреча с выдающимся конструктором космических систем Геннадием Аншаковым
Самарцев зовут на открытые мастер-классы в День кошек
Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата «Carmina Burana»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные