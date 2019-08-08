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Новости /  Общество /  Социум  

Сделки с недвижимостью в электронном виде получили дополнительную защиту

8 августа 2019 11:38
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Сделки с недвижимостью в электронном виде получили дополнительную защиту
Закон принят с целью обеспечения защиты прав граждан.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам право внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметку о возможности представления в Росреестр заявления о переходе или прекращении права на принадлежащую им недвижимость, подписанного электронной подписью. Закон принят с целью обеспечения защиты прав граждан в результате совместной работы депутатов Государственной Думы и Правительства Российской Федерации. Росреестр принимал участие в работе над поправками к проекту закона.
Если гражданин допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, то он об этом отдельно должен подать заявление в Росреестр в бумажной форме. При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна.
В частности, закон защищает граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. Он направлен на исключение случаев, когда мошенники завладевают чужими квартирами путем подачи документов на государственную регистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника, полученной в удостоверяющем центре в том числе по поддельным документам.

При этом закон предусматривает ряд случаев, когда для проведения сделок с недвижимостью в электронном виде не будет требоваться специальная отметка в ЕГРН, сделанная на основании заявления собственника недвижимости.
«При принятии закона основная сложность была в поиске баланса между степенью защиты прав граждан на их имущество и задачей не сдерживать цифровизацию на рынке недвижимости. Решить эти задачи позволило сбалансированное решение. Так, согласно закону внесение отметки в реестр недвижимости не потребуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Закон также сохраняет все возможности подачи электронных пакетов от кредитных организаций без внесения в реестр недвижимости специальной отметки на основании заявления собственника. Таким образом, его действие не будет распространяться на популярные цифровые проекты, такие как электронная ипотека», – говорит заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.
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