Самарская область - в лидерах рейтинга информационной активности культурной жизни субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2019 года

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Министерство культуры России объявило результаты рейтинга информационной активности культурной жизни субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2019 года.Самарская область вошла в тройку лидеров и заняла 3 место в номинации «Субъект Российской Федерации с населением более 2 млн человек». Возглавили рейтинг Воронежская область и Москва.Итоги рейтинга информационной активности регионов опубликованы на портале Культура.РФ: https://www.culture.ru/news/254716/cifrovaya-platforma-pro-kultura-rf-podvela-itogi-reitinga-informacionnoi-aktivnosti-regionov.Напомним, что Минкульт РФ проводит внедрение автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) на территории Российской Федерации.В проекте принимают участие региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения культуры федерального, регионального и муниципального ведения, а также коммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере производства и распространения благ и услуг в сфере культуры.Рейтинг информационной активности культурной жизни регионов регулярно оценивает, насколько эффективно учреждения во всех регионах страны информируют жителей о новых выставках, концертах, фестивалях и других событиях культурной жизни.