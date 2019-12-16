Подведены итоги первого конкурса общественных проектов на 2020 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»

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Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса общественных проектов по Губернаторскому проекту «СОдействие». Заявки принимались Администрацией Губернатора Самарской области до 1 ноября. Всего в конкурсную комиссию поступило 211 общественных инициатив.По итогам заявочной кампании лидерами по заявленным на конкурс инициативам населения являются: г.о. Тольятти (22 шт.), ВГР Кировский (20 шт.), м.р. Похвистневский (15 шт.), м.р. Безенчукский (10 шт.) и м.р. Кинель-Черкасский (10 шт.).Решением конкурсной комиссии, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, 12 декабря 2019г. из 211 проектов допущены к реализации 123 социально-значимых инициатив населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 123 проектам составляет более 174 млн рублей.Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:- водоснабжение, пожарная безопасность;- дорожная деятельность, освещение;- малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;- парки, скверы, фонтаны,- сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;- спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;- народные промыслы;- экскурсионное обслуживание, фестивали;- содержание мест захоронения.Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.Выдвигать инициативы могут население на собраниях или конференциях, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.В 2017 году в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» были успешно реализованы 13 общественных инициатив, в 2018 году – 74 общественных проекта.Отдельного внимания заслуживают проекты г.о. Самара, такие как «Благоустройство вертолетной площадки», «Благоустройство площадки для дрессировки и выгула собак «Собачье счастье – бег, спорт, жизнь» Ленинского внутригородского района. В Самарской области наблюдается высокая заинтересованности жителей в размещении подобных площадок. В 2018 году впервые по государственной программе подобную площадку установил Кировский внутригородской район и фактически стал примером успешного опыта реализации проекта «СОдействие» в регионе.Также важно отметить опыт Челно-Вершинского района по взаимодействию с жителями. Заявленный на конкурс проект «Парк Отдыха – территория здоровья» представляет собой третий этап реализации проекта. При этом первый этап благоустройства Парка был реализован по программе «СОдействие» в 2018 году. Администрация поселений и района осуществляют активное вовлечение жителей в обсуждение проектов и реализацию.За период действия программы уже реализовано 87 общественных инициатив, в 2019 году реализуются еще 167 общественных проектов.Всего на реализацию государственной программы предусмотрено 2 027 616,60 тыс. рублей.За 2017–2019 гг. на реализацию общественных инициатив уже направлено 298,966 млн рублей, из которых:общественные проекты: 291 263,506 тыс. рублей;сходы граждан: 4 449,32 тыс. рублей;За 2020–2025 гг. будет направлено 1 616 456,00 тыс. рублей.Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются Администрацией Губернатора Самарской области в два этапа (с 1 сентября до 1 ноября текущего года и с 1 января до 1 марта следующего года).Следующий прием заявок по Губернаторскому проекту «СОдействие» состоится с 1 января до 1 марта 2020 года. Победители проекта «СОдействие» реализуют общественные проекты в течение 2020 года, сообщает пресс-служба облправительства.Список победителей можно посмотреть здесь: https://www.samregion.ru/wp-content/uploads/2019/12/Spisok-pobeditelej-noyabr-2019.docx