ПФО занял II место среди федеральных округов по количеству Президентских грантов

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Фонд президентских грантов официально подвел итоги первого конкурса 2019 года по распределению грантов Президента РФ.Приволжский федеральный округ стал вторым в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования.Из 1857 проектов, заявленных на конкурс от некоммерческих организаций регионов Приволжского федерального округа, в этом году гранты Президента России получит каждый пятый – 337 заявок удовлетворены.Общая сумма финансирования на проекты в ПФО составляет 513,8 млн рублей. Это на 81 млн больше, чем в прошлом году.Самыми активными стали НКО Республики Татарстан (будет профинансирован 41 проект на сумму более 78 млн рублей), Республики Башкортостан (38 проектов получат гранты на сумму 44,8 млн рублей) и Нижегородской области (37 проектов получат поддержку на более 61 млн рублей.)Полномочный представитель Президента РФ ПФО Игорь Комаров поздравил победителей конкурса из регионов округа и отметил высокое качество проектов: «На первый конкурс 2018 года из регионов ПФО была подана 1761 заявка. В этом году больше почти на сто заявок. В каждый проект вложена частица души, желание сделать мир вокруг себя лучше. Я очень рад, что растет не только количество участников, но и число победителей из нашего округа. 337 заявок получили поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина. Искренне поздравляю всех победителей и желаю нашим НКО удачи во втором конкурсе 2019 года».Справочно:В перечень победителей вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. По итогам первого конкурса 2019 года между ними будет распределено 3,3 млрд рублей. Средняя сумма гранта – 2 млн рублей.Доля региональных проектов среди победителей составляет 87%, столичных и федеральных – суммарно 13%.376 инициатив из малых городов и сельской местности получат гранты на общую сумму 375 млн рублей.Самыми большими по числу победителей стали направления:– охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 271 проект (16% от общего числа поддержанных проектов);– поддержка проектов в области культуры и искусства – 217 проектов (13% от общего числа поддержанных проектов);– сохранение исторической памяти – 193 проекта (12% от общего числа поддержанных проектов).Стоит отметить, что проекты в области культуры и искусства впервые вошли в лидирующую тройку грантовых направлений. Сумма поддержки проектов в области культуры и искусства составляет рекордные 478 миллионов рублей.Уже 10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля. Также подать заявки можно будет с 14 октября по 25 ноября (на первый конкурс 2020 года).

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