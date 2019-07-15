Общероссийский народный фронт приглашает работодателей к участию в проекте «Профстажировки»

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«Профстажировки» — совместный проект Общероссийского народного фронта и платформы «Россия — страна возможностей». В основу проекта заложен новый механизм взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя, задействующий в качестве социального лифта студенческие работы и стажировки.Проект «Профстажировки» реализуется в целях содействия в решении задач, поставленных в майском указе Президента России В.В. Путина, и во исполнение федерального проекта «Социальные лифты для каждого».С июня 2019 года проект реализуется на обновлённой платформе-маркетплэйсе профстажировки.рф.Участие в проекте позволяет партнерам-работодателям получить решения своих задач, найти и пригласить на стажировку молодых талантов – будущих специалистов. Для участия в проекте необходимо разместить на платформе несколько кейсов, основанных на реальных задачах организации-работодателя. Организации, разместившие более 10 кейсов, получают статус «ключевого партнёра». Ключевыми партнерами проекта уже выступили: Минстрой России, «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «СИБУР Холдинг», «Почта России», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», Правительство Самарской области и др.Напомним, наш регион стал для этого проекта пилотным. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Самарская область уже включила в проект 45 кейсов — это порядка 6,5% от общего количество заданий «Профстажировки 2.0».Партнером-работодателем могут быть любые компани, осуществляющие деятельность в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, в сфере услуг, науки, образования и здравоохранения, региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления. Это может быть промышленное предприятие, торговая компания, банк, IT-компания, сервисная организация, поликлиника, ВУЗ, школа, администрация города или региона, институт развития и так далее.Благодаря «Профстажировки 2.0» студенты средних и высших учебных заведений смогут пройти практику в ведущих компаниях страны. Принять участие в конкурсе может любой студент. Для этого нужно оставить заявку на сайте «профстажировки.рф». К 1 сентября можно будет приступить к выполнению заданий.Всего партнерами-работодателями (более 170 компаний) уже подготовлено более 700 кейсов, а к сентябрю это число может увеличиться до 3 тысяч.