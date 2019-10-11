Областной журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области будет посвящен реализации нацпроектов
11 октября 2019 11:50
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Определен состав номинаций и правила участия в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области, итоги которого будут традиционно подведены в январе будущего года, на праздновании Дня Российской печати.
В текущем году в Положение о конкурсе внесены существенные изменения. Прежде всего они коснутся перечня номинаций.
На конкурсе будут оцениваться работы журналистов, посвященные реализации 12 национальных проектов России, и названия номинаций будут им соответствовать:
Реализация национального проекта «Демография»;
Реализация национального проекта «Здравоохранение»;
Реализация национального проекта «Образование»;
Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»;
Реализация национального проекта «Экология»;
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
Реализация национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»;
Реализация национального проекта «Наука»;
Реализация национального проекта «Цифровая экономика»;
Реализация национального проекта «Культура»;
Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В каждой из номинаций будут рассматриваться заявки следуюших средств массовой информации: печатные издания, телевидение, радио, интернет и муниципальные СМИ.
Сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и методика подачи заявок – они будут заполняться на сайте Правительства Самарской области. Прежней остается и система подведения итогов конкурса: оно будет осуществляться путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки.
Проектом утверждаются изменения в составе конкурсной комиссии, связанные с изменениями в списке номинаций и кадровыми изменениями. В новом составе конкурсной комиссии сохранено широкое представительство журналистов и редакторов средств массовой информации с большим опытом работы.
Подробнее с условиями участия и списком номинаций можно ознакомиться, прочитав проект Положения об областном журналистском конкурсе, приложенный к этому информационному сообщению.
Предлагаем журналистам принять активное участие в конкурсе. О начале приема заявок будет объявлено дополнительно.
Сообщаем также, что в настоящее время проект Положения о конкурсе проходит согласование в Правительстве Самарской области.
До 22.10.2019 все желающие смогут внести свои коррективы в проект Положения, направив предложения по адресу электронной почты FetisovaSA@samregion.ru.
Фото pixabay.com
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