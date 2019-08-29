Новый генплан Самары утвердят в 2020 году

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О завершении работ по принятию главного градостроительного документа города, который на годы вперед определит все векторы развития территорий, рассказал в рамках проекта «Комментарии открыты» (https://vk.com/wall-74315431_5691 ) в официальной группе Администрации Самары «ВКонтакте» руководитель Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.Напомним, что решение о необходимости внесения комплексных изменений в Генеральный план было принято в 2016 году, поскольку в действовавшем на то время генплане все расчеты были сделаны только до 2015 года. В соответствии с муниципальным контрактом такой проект уже разработан, с расчетным периодом до 2030 года.«Данный проект, а по сути, это новый Генплан, уже прошел все необходимые согласования как на уровне РФ, так и на уровне субъекта федерации», - пояснил Сергей Шанов.Крайне важным для города станет то, что новым документом будут учтены земли лесного фонда. Это позволит, в том числе, избежать даже попыток какой-либо застройки на данных территориях.По информации руководителя Департамента градостроительства, принятие соответствующего документа на уровне РФ, возможно в самое ближайшее время.После этого предстоит процедура публичных слушаний и процедура утверждения Генерального плана, которые планируют завершить в 2020 году, сообщает горадминистрация.