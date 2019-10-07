11 проектов Самары вышли в общероссийский финал Национальной премии в области событийного туризма
7 октября 2019 17:29
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Участие в конкурсе могли принять организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня - авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма с октября 2018 года до момента проведения конкурса.
Всего на региональный конкурс Приволжского и Уральского федеральных округов было заявлено 310 проектов из 19 регионов. В финал конкурса было отобрано 186 проектов. От Самарской области в финал вышли 22 проекта, 20 из которых реализованы непосредственно в Самаре.
По итогам регионального конкурса 9 самарских проектов заняли призовые места:
- 1 место в номинации «Лучшая идея туристического события» получил проект «Всероссийский кинофестиваль «Молодые комедиографы» в гостях у Эльдара Рязанова»;
- 1 место в номинации «Лучшее средство размещения для проведения туристического события» получил Lotte Hotel Samara;
- 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году Театра» получил XV Фестиваль цветов «Цветущая Самара»;
- 2 место в номинации «Лучший партнерский проект (спонсорский) проект туристического события» получил проект «Кошка хвост трубой»;
- 2 место в номинации «Лучшее туристическое MICE-событие» получил межрегиональный форум «Тур Притяжение»;
- 2 место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения туристического события» досталось «Струковскому саду»;
- 3 место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события» занял Музей-усадьба А.Н. Толстого;
- 3 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» получил проект «Лыжный марафон «Сокольи горы» 2019»;
- 3 место в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» получил Молодежный форум Приволжского Федерального округа «iВолга 2.0».
Кроме того, 2 проекта получили специальные дипломы:
- Специальный диплом «За инновационный подход в проведении MICE события» в номинации «Лучшее туристическое MICE событие» получил X Ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»;
- Специальным дипломом был удостоен проект «Седьмая симфония» в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».
Стоит отметить, что в рамках регионального конкурса были отмечены не только реализованные проекты, но и организации, принимавшие в этом участие. Так, компания ВК «Экспо-Волга получила специальный диплом «За продвижение территории с помощью MICE событий» за проекты Международная выставка-форум «Дентал-Экспо. Самара», Шарм Profi, Промышленный салон.
Лучшие проекты Приволжья и Урала получили право участвовать в общероссийском финале Национальной премии Russian Event Awards, который состоится в Самаре в период с 15 по 17 ноября 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.
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